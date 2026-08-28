योग गुरु बाबा रामदेव ने अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत को राखी भेजी है। बीते दिनों बाबा रामदेव और कंगना रनौत के बीच जुबानी जंग सामने आई थी। दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए थे। इस बीच बाबा रामदेव ने कहा कि अगर दोनों के बीच विवाद है तो वह संवाद के माध्यम से खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं आज कंगना को फोन भी करूंगा।
योग गुरु बाबा रामदेव कहते हैं, “मैं यह गिफ्ट और ये मिठाइयां हमारी बहन कंगना रनौत को पोस्ट से भेज रहा हूं। देश में किसी भी वजह से नफरत नहीं होनी चाहिए, और एक-दूसरे के प्रति कोई दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हमने सारी दुश्मनी पूरी तरह छोड़ दी है। कोई भी झगड़ा बातचीत से सुलझाना चाहिए। आज मैं कंगना को भी फोन करूंगा।”
बाबा रामदेव ने कहा कि मैं बहन कंगना को गिफ्ट और मिठाई भेज रहा हूं ताकि रिश्तों में मिठास बनी रहे। उन्होंने कहा कि बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो फ्लो-फ्लो में हम बोल देते हैं, लेकिन मैं आज उन सबको खत्म कर रहा हूं, ताकि हम आगे प्रेम से आगे बढ़े।
कंगना से क्या है विवाद?
हाल ही में बाबा रामदेव पर कंगना रनौत ने पलटवार किया था। दरअसल बाबा रामदेव ने कंगना रनौत के गटरछाप वाले बयान पर आपत्ति जताई थी। इसके बाद कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, “बाबा जी, दिन में मेरी जवानी या बेडरूम के सपने मत देखिए। कोई सिर्फ अफवाह और चुगली के आधार पर सिर्फ अंदाजा लगा सकता है। कम से कम मुझे कभी सुप्रीम कोर्ट से झुठे और धोखाधड़ी वाले मेडिकल असर के दावों के लिए फटकार नहीं लगी, जो पक्के तथ्य आधारित है न कि अंदाजे पर। तो चरित्र को लेकर मुझे मत सिखाइए, तुमसे को बहुत बेहतर है मेरा चरित्र, मुझ पर कोई धोखाधड़ी का आरोप नहीं लगा है।”
बाबा रामदेव ने कुछ दिन पहले ही सरकारी नौकरी के इंटरव्यू में गड़बड़ियों को लेकर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि अगर हालात नहीं सुधरे तो ऐसा ना हो कि उन्हें एक और आंदोलन करना पड़ जाए।
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बॉलीवुड अभिनेत्री और मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत गुरुवार को हिमाचल प्रदेश के मनाली में बारिश प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने पहुंचीं। इस बीच कंगना को विरोध का सामना करना पड़ा। पढ़ें पूरी खबर