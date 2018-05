अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पाकिस्तान के कायदे-आजम मो. अली जिन्ना की तस्वीर टंगे होने पर उपजे विवाद पर अब बाबा रामदेव ने भी बयान दिया है। उन्होंने मुसलमानों को इस बारे में किसी प्रकार की चिंता न करने की बात कही है।बाबा रामदेव ने कहा-अब मुसलमान तो चित्रों और मूर्तियों में विश्वास नहीं रखते। उनको तो इस बारे में चिंता ही नहीं करनी चाहिए। जिन्ना भारत की अखंडता और एकता के लिए आदर्श तो हो नहीं सकता है, पाकिस्तान के लिए शायद हो सकता है।

दरअसल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रसंघ भवन में मो. अली जिन्ना की तस्वीर टंगे होने पर बीजेपी सांसद सतीश गौतम ने कुलपति को पत्र लिखकर हटाने की मांग की थी। जिसका छात्रसंघ पदाधिकारियों ने सड़क पर उतरकर विरोध किया। इस दौरान पुलिस को बलप्रयोग भी करना पड़ा। यह मामला बाद में राष्ट्रीय सुर्खियों में आ गया। बीजेपी सांसद का कहना है कि मो. अली जिन्ना के चलते ही भारत का बंटवारा हुआ, ऐसे में देश में किसी भी स्थान पर उनकी मूर्ति लगाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। जिन्ना का स्थान भारत में नहीं हो सकता। जबकि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रसंघ पदाधिकारियों का कहना है कि जिन्ना की यह तस्वीर आजादी के पहले की रही, जब उन्हें विश्वविद्यालय की ओर से आजीवन सदस्यता प्रदान की गई थी।

Ab musalman toh chitron aur murtiyon mein vishwas nahi rakhte. Unko toh iss baare mein chinta hi nahi karni chahiye. Jinnah, Bharat ki akhandata aur ekta ke liye aadarsh toh ho nahi sakta, Pakistan ke liye shayad ho sakta hai: Baba Ramdev on controversy over Jinnah’s photo. pic.twitter.com/Jp2hRBkjk4

— ANI (@ANI) May 8, 2018