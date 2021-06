भारत में कोरोनावायरस महामारी का कहर जारी है। अब भी देश में हर दिन मरने वालों का आंकड़ा तीन हजार के ऊपर बना हुआ है। हालांकि, इस बीच भी बाबा रामदेव के एलोपैथी पर दिए गए बयान को लेकर उनके और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) के बीच ठनी है। जहां रामदेव इस मुद्दे को दबाने की कोशिश में हैं, वहीं आईएमए अब खुल कर रामदेव का विरोध कर रहा है। इस भिड़ंत को लेकर सोशल मीडिया पर यूजर्स भी नाराजगी जता चुके हैं। हाल ही में बाबा रामदेव की एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, जिसमें वे एक मंच पर लेटे हुए हैं और डॉक्टर स्टेथोस्कोप के जरिए उनकी धड़कन चेक कर रहे हैं। इसे लेकर लोगों ने रामदेव पर जबरदस्त निशाना साधा।

क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स?: अभी यह साफ नहीं है कि फोटो कहां की है। पर ट्विटर पर पोस्ट होने के बाद से ही इस पर जबरदस्त कमेंट्स आए हैं। एक यूजर @insenroy ने लिखा, “बाबा रामदेव अपने दिल से डॉक्टर के कानों का इलाज कर रहे हैं।” ऑस्कर गोम्स नाम के एक अन्य यूजर ने लिखा, “ये डॉक्टर ठीक नहीं हैं। रामदेव का दिल गलत जगह पर है। इसे ढूंढने के लिए किसी पतंजलि के डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी।”

एक और यूजर साहिल दवे ने फोटो की जानकारी देते हुए कहा, “कुछ भेजने से पहले थोड़ा दिमाग (अगर हो) तो लगा लो… यो फोटो अनशन की है जहां कांग्रेस सरकार ने रेगुलर चेकअप के लिए भेजा था…ना की कोई ट्रीटमेंट चल रहा है।”

This doctor is gone bonkers. Ramdev’s heart is in the wrong place. One needs patanjali doctors to locate it.

