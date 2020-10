बाबा रामदेव हाथी से गिरने पर हुए ट्रेंड, ट्विटर पर आ रहे तरह-तरह के कमेंट्स

योग गुरु बाबा रामदेव का एक वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बाबा हाथी के ऊपर बैठकर योगा अभ्यास कर रहे हैं। इस दौरान उनका संतुलन बिगड़ जाता है और वे हाथी से नीचे गिर जाते हैं। ये वीडियो सोमवार का बताया गया है जब मथुरा के रमणरेती आश्रम में बाबा संतों को योग अभ्यास सिखा रहे थे। इस वीडियो के सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद बाबा ट्विटर पर टैंड करने लगे और लोग उनके वीडियो पर मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं।

बाबा रामदेव ने मंगलवार को मथुरा में महावन के रमणरेती आश्रम में योग शिविर लगाया था। इसी दौरान वह हाथी पर बैठकर प्राणायाम कर रहे थे। इस दौरान हाथी आगे बढ़ने लगा तो बाबा का संतुलन बिगड़ गया और वे हाथ सी फिसकर धड़ाम से नीचे गिर पड़े। हालांकि गिरते ही बाबा उठ कर चलने लगे और कोई चोट नहीं आई। वह झटपट से खड़े होकर हंसने लगे लेकिन उनके हाथी के ऊपर से गिर जाने के बाद वहां पर मौजूद सभी संत एवं श्रद्धालु भौ-चक्के रह गए।

रामदेव का यह वीडियो सोशल मीडिया में छाया हुआ है। निर्मला ताई नाम के एक यूजर ने लिखा “ब्रेकिंग न्यूज़ कंगना रनौत ने अपना लकड़ी का घोड़ा बाबा को योगा करने के लिए दिया है।” एक ने लिखा “जैसे ही यह सरकार जाएगी बाबा हर जगह से ऐसे ही नीचे गिरेंगे, बस देखते जाइए।” फैजल नाम के एक यूजर ने लिखा “ये गिनियस व्यक्ति कभी साइकल से गिरता है तो कभी हाथी से और कितना गिरोगे बाबा।”

#Yoga on elephant .. and the result #BabaRamdev #BabaKaStunt pic.twitter.com/KHxTOlkVnU

— Wind Turbine Wala Feku (@33X6ClKNEDQVmhV) October 13, 2020