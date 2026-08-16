Ram Dev Corruption: योग गुरु स्वामी रामदेव ने देश में मौजूदा माहौल पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि देश में चारों तरफ हंगामा है, घपला है। छोटे छोटे स्कूल और कालेजों में शिक्षक, किताब, बिजली, पानी और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी है। जहां सब कुछ ठीक है तो वहां पढ़ाई में नकल हो जाती है, पेपर लीक हो जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी नौकरियों में साक्षात्कार के दौरान 90 से 99 फीसद तक घोटाला होता है।

स्वामी रामदेव ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि ये घपले ठीक कर लो, कहीं ऐसा न हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़े। स्वामी रामदेव पतंजलि योगपीठ में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे।

90 से 99 फीसद तक घोटाला

स्वामी रामदेव ने आरोप लगाया कि सरकारी नौकरियों में साक्षात्कार के दौरान 90 से 99 फीसद तक घोटाला होता है। अपने जाति, वर्ग, समुदाय और विचार के लोगों को नौकरी मिलती है और बाकियों को धक्का मार दिया जाता है। यह सब अपमानजनक और लोकतंत्र के खिलाफ है।

एक तरफ हम सत्यमेव जयते की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ पहले से तय करके लाखों करोड़ों रुपए लेकर नौकरियां बांटी जा रहीं हैं। उन्होंने कहा कि यदि देश में आंदोलन ही चलते रहे तो, यह देश कैसे चलेगा। उन्होंने दो टूक कहा कि अभी भी समय है, सुधर जाओ। उन्होंने कहा कि वैसे तो आंदोलन के नाम पर वह अराजकता का समर्थन नहीं करते हैं, साथ ही उसे बर्दाश्त नहीं करते हैं। लेकिन यह भी सच है कि देश में घपला भी बहुत है।

शिक्षा बोर्ड को बढ़ावा

रामदेव ने कहा कि गरीब और अमीर के बीच की खाई बहुत गहरी होती जा रही है जो ठीक नहीं है। अभी हम चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में परतंत्र हैं। हमें शिक्षा प्रणाली को सुधार करने के लिए भारतीय शिक्षा बोर्ड को बढ़ावा देना होगा ताकि नैतिक मूल्य स्थापित हो सके।

वहीं उन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं को नसीहत दी कि वह देश में नफरत का वातावरण ना फैलाएं। उन्होंने कहा कि आज देश में नफरत और घृणा का ऐसा माहौल बन गया है कि देश की संसद में पक्ष और विपक्ष पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तरह एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक और जातीय तौर पर नफरत करने वाले लोगों पर धिक्कार है। देश में ऐसा नहीं होना चाहिए।

सत्ता पक्ष और विपक्ष को दी नसीहत

उन्होंने सत्ता पक्ष को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें विपक्ष से माता पिता के समान प्यार करना चाहिए। और वहीं विपक्ष को सलाह दी कि विपक्ष को सत्ता पक्ष को सम्मान देना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि वे भी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। वहीं जेन जी द्वारा पिछले दिनों चलाए गए आंदोलन में शामिल युवक युवतियों पर भी स्वामी रामदेव ने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि आजादी के नाम पर कुछ युवक बीड़ी, सिगरेट से खुलेआम धुआं उड़ा रहे हैं।

उसमें हमारी बेटियां भी शामिल हैं। कई लड़कों और लड़कियों के सात-आठ गर्लफ्रेंड और बायफ्रेंड है, लेकिन आजादी के नाम पर ऐसा नहीं होना चाहिए। आजादी के नाम पर हर तरह की स्वतंत्रता स्वतंत्रता नहीं उद्दंडता है। उन्होंने कहा कि आज देश में बाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित, आदिवासी, वनवासी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध एक-दूसरे के सामने ऐसे बैर-विरोध के साथ खड़े हैं जैसे एक-दूसरे के खून के प्यासे हों। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर देश के लोग ये संकल्प लें कि हमें ये घृणा व नफरत की दीवारें तोड़नी होंगी।

अमेरिका और चीन के दबाव का उल्लेख

बाबा रामदेव ने कहा है कि आज हाल यह है कि एक और हमें अमेरिका धमकी देता है और दूसरी ओर चीन के जिनपिंग हमें आंख दिखाते हैं। इसलिए हम सबको आपस में एकता बनाए रखते हुए देश विरोधी ताकतों को करारा जवाब देना चाहिए। उन्होंने विपक्षी नेताओं को सलाह दी कि वह इतनी जल्दबाजी न करें की एकदम से उन्हें प्रधानमंत्री का पद मिल जाए। वह वह धैर्य रखें।

स्वामी रामदेव ने देश में बढ़ रहे भ्रष्टाचार पर चिंता करते हुए कहा कि आज विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, शिक्षा, चिकित्सा आदि अलग-अलग क्षेत्रों में कुछ लोग बेईमान और भ्रष्ट हैं। जिन वीर-वीरांगनाओं व ऋषि-ऋषिकाओं की शहादत की बदौलत यह देश आजाद हुआ, वह उनके प्रति कृतघ्नता व अपमान कर रहे हैं। बेईमानी व भ्रष्टाचार भारत की जड़ों को खोखला कर रहे हैं।

चारों तरफ लोग अपने अधिकारों के लिए हाहाकार कर रहे हैं। कुछ लोगों ने सत्ता, सम्पत्ति व संसाधनों पर कब्जा कर लिया है। समाज में आर्थिक असमानता की खाई बड़ी गहरी हो गई है। आज आवश्यकता है कि भ्रष्टाचार खत्म हो, भय-भूख से मुक्त भारत बने। पेपर लीक न हों, सबको नौकरी के समान अवसर मिलें।

योग गुरु बाबा रामदेव अक्सर अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं। इस बार उन्होंने दिल्ली के प्रदूषण को लेकर ऐसा बयान दे दिया है, जिससे सोशल मीडिया पर नई बहस छिड़ गई है। बाबा रामदेव ने एयर प्यूरीफायर को “अमीरों का चोचला” बता दिया है। पढ़िए पूरी खबर…