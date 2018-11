बाबा रामदेव ने दिवाली के पहले कपड़ों के बाजार में कदम बढ़ाया है। उन्होंने पतंजलि परिधान का उद्घाटन किया है। यहां एक छत के नीचे महिलाओं के कपड़े, पुरुषों के कपड़े, जूते भी उपलब्ध होंगे। बाबा रामदेव ने उद्घाटन के मौके पर पतंजलि के कपड़ों पर 25 प्रतिशत छूट देने की भी घोषणा की है। बाबा रामदेव ने नई दिल्ली के एनएसपी प्रीतमपुरा में दोपहर 12 बजे तीन ब्रांड आस्था, संस्कार और लाइव फिट लॉन्च किया गया। इसमें 3500 प्रकार के कपड़े, जूते, घरेलू कपड़े सहित अन्य सामान को बाजार में उतारा गया है। दिवाली को देखते हुए इन उत्पादों पर काफी छूट दी जा रही है।

बाबा राम देव के पतंजलि परिधान के उद्घाटन के मौके पर फिल्म निर्माता मधुर भंडारकर और पहलवान सुशील कुमार भी मौजद रहे। मधुर भंडारकर पतंजलि परिधान के ब्रांड एम्बेस्डर हैं। उद्घाटन के मौके पर बाबा ने बताया कि, “अभी पतंजलि परिधान से कपड़े खरीदने पर 25 प्रतिशत तक का डिस्काउंट मिलेगा। अगले साल मार्च महीने तक देश के अलग-अलग हिस्सों में इसके 100 स्टोर खुल जाएंगे। यहां बांस के धागों से निर्मित स्पोर्टस वियर भी मिलेंगे। हमारे स्टोर में भारतीय और विदेशी परिधान के साथ-साथ गहने और अन्य सामान भी मिलेंगे। यहां जिन्स से लेकर जूता तक मिलेगा। दिवाली से पहले यह इसलिए लॉन्च किया गया है ताकि विदेशी कंपनियों से हम मुकाबला कर सकें।”

बाबा रामदेव ने एक ट्वीट कर लिखा, “यह स्वदेशी गौरव है। पतंजलि परिधान के तीन प्रोडक्ट एक जींस, दो टी-शर्ट जिसकी कीमत 7000 रुपये है, वह इस त्योहार के मौसम में मात्र 1100 रुपये में मिल रहा है। आप सब हमारे इस स्वेदेशी अभियान में शामिल हों ताकि विदेशी कंपनियों की लूट को समाप्त किया जा सके।”

Let’s don the ‘Swadeshi Gaurav’. Get these three Patanjali Paridhan products (1 Jeans & 2 T-Shirts) worth Rs 7000 in only Rs 1100 in this festive season. Join our Swadeshi movement to end the loot of multinational companies pic.twitter.com/EGbEdmtX87

— Swami Ramdev (@yogrishiramdev) November 5, 2018