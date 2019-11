Ayodhya Ram Mandir-Babri Masjid Case Verdict: अयोध्या रामजन्म भूमि बाबरी मस्जिद विवाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले अयोध्या में सुरक्षा-व्यवस्था चाक-चौबंद कर दी गई है। जिला प्रशासन किसी भी तरह की चूक नहीं रखना चाहता है। पूरे शहर की निगरानी ड्रोन कैमरे से कराई जा रही है। पंच कोसी परिक्रमा को लेकर अलग व्यवस्था की गई है। स्थानीय प्रशासन ने कई पीस कमेटियां बनाई हैं। इन कमेटियों में शामिल लोग पूरे जिले के कस्बों और गांवों में जाकर लोगों से शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील कर रहे हैं।पड़ोस के जिलों में कई दर्जन अस्थाई जेल परिसरों का निर्माण किया गया है।

स्कूल और प्राइवेट बिल्डिंग बनीं अस्थायी जेलें : अयोध्या के कई स्कूलों और प्राइवेट बिल्डिंगों को भी अस्थायी जेल के लिए चिन्हित किया गया है। अयोध्या के सभी इलाकों में फोर्स की तैनाती की गई है। बाजारों और दुकानों पर खास तौर पर नजर रखी जा रही है। हथियार लेकर चलने वालों पर कड़ी निगरानी है। अयोध्या के होटल, लॉज और सभी धर्मशालाओं की जांच की जा रही है। वहां आने-जाने वालों की रिपोर्ट रखी जा रही है। बिना पहचान पत्र के किसी को भी वहां ठहराने की इजाजत नहीं है। बड़े और ऊंचे भवनों में रूफटॉप पुलिस तैनात की जाएगी। कई जगह पानी की टंकियों को निगरानी टॉवर की तरह इस्तेमाल किया जाएगा।

#WATCH Police conducts surveillance with drone in Ayodhya, ahead of probable verdict in Ayodhya case (Source: UP Police) pic.twitter.com/cd8vvjMpkd

— ANI UP (@ANINewsUP) November 7, 2019