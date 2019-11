दिल्ली पुलिस के जॉइंट सीपी आईडी शुक्ला ने कहा कि अर्धसैनिक बदलों की मदद से राजधानी में सुरक्षा के मद्देनजर समुचित कदम उठाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से लेकर वीआईपी और वीवीआईपीज की सुरक्षा चाक चौबंद है।

Delhi: Security personnel outside Supreme Court ahead of verdict in #Ayodhya land case; Section 144 is imposed in the area pic.twitter.com/AAJobFb9KR