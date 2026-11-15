India-Nepal Rail Connectivity: रेल मंत्रालय ने नेपाल के जनकपुर धाम और अयोध्या के बीच एक नई साप्ताहिक ट्रेन सेवा को मंजूरी दी है। इस कदम से दोनों पड़ोसी देशों के बीच सीमा-पार रेल संपर्क मजबूत होने, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलने और उनके लंबे समय से चले आ रहे सांस्कृतिक व द्विपक्षीय संबंधों के और गहरे होने की उम्मीद है।

रेलवे के अनुसार, यह नई ट्रेन सेवा रामायण परंपरा से गहराई से जुड़े दो स्थानों जनकपुर धाम (जिसे माता सीता का जन्मस्थान माना जाता है) और अयोध्या (श्री राम का जन्मस्थान) के बीच एक महत्वपूर्ण रेल संपर्क स्थापित करेगी। रेलवे ने कहा, “यह पहल दोनों देशों के यात्रियों को इन प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों तक बेहतर पहुंच प्रदान करेगी, साथ ही उनकी साझा सभ्यतागत विरासत को भी मजबूत करेगी।”

अयोध्या-जनकपुर ट्रेन सेवा: दूरी और स्टॉपेज

अयोध्या-जनकपुर एक्सप्रेस ट्रेन सेवा लगभग 604 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यह बिहार और उत्तर प्रदेश के कई महत्वपूर्ण कस्बों और शहरों से होकर गुजरेगी। अयोध्या और जनकपुर के बीच अपनी यात्रा के दौरान, यह ट्रेन 10 रेलवे स्टेशनों पर रुकेगी। ये स्टेशन हैं, जयनगर, मधुबनी, शिशो, सीतामढ़ी, रक्सौल, नरकटियागंज, गोरखपुर, बस्ती, मनकापुर और अयोध्या धाम। यह नई ट्रेन हफ्ते में एक बार चलेगी, जनकपुर धाम से यह शनिवार को और अयोध्या कैंट से सोमवार को रवाना होगी।

अयोध्या-जनकपुर ट्रेन सेवा का महत्व

इस नई अयोध्या-जनकपुर ट्रेन सेवा से तीर्थयात्रियों, पर्यटकों और अन्य यात्रियों के लिए सीमा-पार यात्रा अधिक सुविधाजनक होने की उम्मीद है। रेलवे ने एक बयान में कहा, “इससे जनकपुर और अयोध्या के बीच धार्मिक यात्राएं आसान होंगी, रामायण से जुड़े पर्यटन सर्किट को बढ़ावा मिलेगा और शिक्षा, व्यापार और पारिवारिक कार्यों के लिए यात्रा करने वाले लोगों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिलेगी।”

इस नई रेल सेवा से मार्ग में पड़ने वाले क्षेत्रों की स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिलने की उम्मीद है, क्योंकि इससे पर्यटन संचालकों, होटल-व्यवसायों, स्थानीय व्यापारियों और पारंपरिक कारीगरों के लिए नए अवसर पैदा होंगे। इसमें कहा गया है, “भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक संबंध हैं, जिनमें धार्मिक परंपराएं और सीमा पार के सामुदायिक रिश्ते इस साझेदारी का एक अहम हिस्सा हैं। नई ट्रेन सेवा रेलवे कनेक्टिविटी के जरिये समुदायों को करीब लाकर द्विपक्षीय सहयोग को एक नया आयाम देगी।”

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पश्चिम बंगाल से राजस्थान के बीच रेल कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए रेलवे ने नई ट्रेन सेवा शुरू की है। संतरागाछी-खातीपुरा (जयपुर) एक्सप्रेस को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाई। दक्षिण पूर्व रेलवे (SER) जोन इस ट्रेन का संचालन और रखरखाव करेगा। यह ट्रेन पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के यात्रियों के लिए लंबी दूरी की यात्रा को आसान बनाने में मदद करेगी। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…