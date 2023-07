Ram Mandir: रामलला की स्थापना में शामिल होंगे पीएम मोदी, ट्रस्ट ने पत्र भेज मांगी तारीख, जानें पूरी डिटेल

, Ram Mandir: प्रधानमंत्री को भेजे गए निमंत्रण पत्र में दिसंबर और जनवरी में उनकी मौजूदगी को लेकर तारीख ली जाएगी।

अयोध्या राम मंदिर निर्माण स्थल (Source- Twitter/ @ChampatRaiVHP)

अयोध्या में भव्य राम मंदिर में भगवान राम की मूर्ति की भव्य स्थापना की तैयारी चल रही है। राम मंदिर के निर्माण के लिए केंद्र द्वारा गठित ट्रस्ट, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने निर्णय लिया है कि प्राण प्रतिष्ठा 15 जनवरी से 24 जनवरी 2024 के बीच किसी भी दिन की जा सकती है। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी भी शामिल होंगे। इसके अलावा अयोध्या में सात दिवसीय उत्सव भी मनाया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पीएम मोदी को एक पत्र भेजा है। जनवरी 2024 में होगा कार्यक्रम प्रधानमंत्री को भेजे गए निमंत्रण पत्र में दिसंबर और जनवरी में उनकी मौजूदगी को लेकर तारीख ली जाएगी। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशन के बुनियादी ढांचे के कामों में तेजी ला दी है। मंदिर के कई सड़क गलियारों में निर्माण कार्य भी तेज कर दिया गया है क्योंकि इससे श्री राम जन्मभूमि और हनुमान गढ़ी मंदिर तक भक्तों की आवाजाही आसान हो जाएगी। सूत्रों ने बताया कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ व्यक्तिगत रूप से विभिन्न स्थलों पर कार्यों की प्रगति की निगरानी कर रहे हैं। ट्रस्ट के महासचिव ने क्या कहा? इंडियान एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक सोमवार को मंदिर निर्माण समिति की एक बैठक हुई थी जिसमे तारीख को लेकर चर्चा की गई है। पत्रकारों से बात करते हुए ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा, ‘हमने प्रधानमंत्री को एक अनुरोध पत्र भेजा है, ट्रस्ट ने पीएम से अनुरोध किया है कि कृपया अपने व्यस्त कार्यक्रम से कुछ समय निकालें। महासचिव चंपत राय ने कहा, दिसंबर तक मंदिर में राम लला की मूर्ति स्थापित की जा सकती है और जनवरी 2024 तक इसका उद्घाटन किया जा सकता है। Also Read वाजपेयी सरकार ने समान नागरिक संहिता पर साध ली थी ‘चुप्पी’, आजादी के बाद UCC पर कैसे बदला BJP-RSS का स्डैंट?

राय ने कहा, “मंदिर ट्रस्ट ने अभी तक तारीखों पर चर्चा नहीं की है। हालांकि मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है और इसका उद्घाटन 31 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच किसी भी समय किया जा सकता है।” इससे पहले जारी एक बयान के मुताबिक राम मंदिर पूर्व से पश्चिम तक 380 फीट लंबा, दक्षिण से उत्तर तक 250 फीट चौड़ा और 161 फीट ऊंचा है। शुद्ध ग्रेनाइट से बना इसका मंच 16 फीट ऊंचा है और इसकी तीन मंजिलों पर 392 स्तंभ हैं।

