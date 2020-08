राम जन्मभूमि जाने वाले पहले PM हैं नरेंद्र मोदी, अयोध्या दौरे के जरिए बनाए ये 3 रिकॉर्ड

राम मंदिर निर्माण से पहले भूमि पूजन के लिए अयोध्या पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नाम तीन रिकॉर्ड किए। पूजा पद्धति और अन्य प्रक्रिया के दौरान जाने- अनजाने में पीएम मोदी के नाम इतिहास में तीन रिकॉर्ड दर्ज हो गए। पीएम मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो राम जन्मभूमि पहुंचे हैं। इसके अलावा अपनी इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने हनुमानगढ़ी के भी दर्शन किए। इस दौरान ऐसा करने वाले वह पहले प्रधानमंत्री बने। इसके अलावा देश की सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के प्रतीक किसी मंदिर के शुभारंभ कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले वह पहले प्रधानमंत्री हैं।

28 साल पहले आए थे अयोध्या: यह पीएम मोदी की बतौर प्रधानमंत्री अयोध्या की पहली यात्रा है। हालांकि इससे पहले भी वह अयोध्या आ चुके हैं। 28 साल पहले साल 1992 में पीएम मोदी तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष डॉ. मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में निकली तिरंगा यात्रा में उनके सहयोगी के तौर पर राम नगरी पहुंचे थे। यह यात्रा जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने की मांग के लिए निकली थी। इस दौरान उन्होंने फैजाबाद के जीआईसी मैदान में जनसभा को संबोधित भी किया था।

#WATCH: “Every heart is illuminated; it is an emotional moment for the entire country… A long wait ends today… A grand temple will now be built for our Ram Lalla who had been living under a tent for many years,” says PM Modi at foundation stone-laying ceremony of #RamTemple pic.twitter.com/7e1e1reXdZ

— ANI (@ANI) August 5, 2020