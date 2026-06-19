अयोध्या के राम मंदिर दान विवाद पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने साफ कहा कि जिसके पास भी किसी तरह के सबूत हैं, वह उन्हें विशेष जांच दल (SIT) को सौंपे। योगी ने भरोसा जताया कि जांच पूरी होने के बाद ‘दूध का दूध और पानी का पानी’ हो जाएगा।

इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, “जो लोग कभी जय श्री राम कहने पर इसी अयोध्या के नाम पर रामभक्तों पर गोली चलाने का काम करते थे, वही आज उपदेश दे रहे हैं।”

मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसे किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि SIT की रिपोर्ट का इंतजार किया जाना चाहिए। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि कोई भी इस मामले में अनर्गल बातें ना करे और बयानबाजी से बचें। उन्होंने आगे कहा कि एसआईटी जांच में सबकुछ साफ हो जाएगा। अयोध्या धाम को बदनाम ना करें।

राम नाम की लूट है…आस्था, दान और भरोसे के कटघरे में राम मंदिर

“राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट।” इस दोहे का भाव यह है कि ईश्वर का नाम सबसे बड़ा धन है जिसे जितना चाहो अपना सकते हो। लेकिन विडंबना देखिए कि आज के दौर में पैसे की लालसा इतनी बढ़ गई है कि भगवान के नाम पर चढ़ाए गए दान पर भी सवाल उठने लगे हैं। पढ़ें पूरा विचार यहां…