अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से पहले भूमि पूजन का कार्यक्रम दिन होना है। इस कार्यक्रम में कुछ ही दिन शेष है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों की गतिविधियां तेज हो गई हैं और हर कोई राम के प्रति अपनी निष्ठा जताने के लिए बयान दे रहा है और सोशल मीडिया पर अपनी राय रख रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर राम को लेकर एक ट्वीट किया जिसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें ट्रोल कर दिया।

प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, सरलता, साहस, संयम, त्याग, वचनवद्धता, दीनबंधु राम नाम का सार है। राम सबमें हैं, राम सबके साथ हैं। भगवान राम और माता सीता के संदेश और उनकी कृपा के साथ रामलला के मंदिर के भूमिपूजन का कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता, बंधुत्व और सांस्कृतिक समागम का अवसर बने। इसके साथ ही उन्होंने अपने वक्तव्य की एक फोटो शेयर की है जिसमें लिखा है, युग-युगांतर से भगवान राम का चरित्र भारतीय भूभाग में मानवता को जोड़ने का सूत्र रहा है। भगवान राम आश्रय हैं और त्याग भी।

In 2007, @INCIndia govt filed an affidavit in the SC stating there is no proof that Lord Ram ever existed. Now @priyankagandhi is saying ‘Lord Ram has been inspiring India since many Yugas’. Such #hypocrisy pic.twitter.com/qPIszkVPzy

— Shefali Vaidya. (@ShefVaidya) August 4, 2020