राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद जमीन मालिकाना हक केस में सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने बुधवार को साफ किया कि उसने राम चबूतरा को भगवान के जन्मस्थान के तौर पर स्वीकार नहीं किया है। बोर्ड ने कहा कि उसने तो बस फैजाबाद अदालत के 1885 के उस फैसले को चुनौती नहीं दी जिसमें कहा गया था कि हिंदू इस स्थल की पूजा राम के जन्मस्थान के तौर पर करते हैं।

इससे पहले, मंगलवार को वक्फ बोर्ड के वकील सीनियर एडवोकेट जफरयाब जिलानी ने अदालत की पांच सदस्यीय संविधान बेंच से कहा था कि उसने राम चबूतरा को राम जन्म स्थल के तौर पर स्वीकार किया है। जिलानी के मुताबिक, 1885 में फैजाबाद जिला जज ने कहा था कि इस स्थल को हिंदू राम का जन्मस्थान मानकर पूजा करते हैं। राम चबूतरा विवादित स्थल के बाहरी हिस्से में है जो बाबरी मस्जिद वाली जगह से 60 फीट दूर है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस एसए बोबड़े ने जिलानी से पूछा था, ‘क्या आपको चबूतरा के जन्मस्थान होने पर आपत्ति नहीं है?’ जिलानी ने कहा, ‘शुरुआत में हमें थी। लेकिन जिला जज ने कहा कि इसे जन्मस्थान मानकर इसकी पूजा की जाती रही है।’

#Ayodhya hearing: Sunni Wakf Board now says what they said about Ram Chabutra ystrday was not their acceptance that it was Ram’s birthplace but just that they hadn’t challenged the Faizabad court’s 1885 finding that Hindus had worshipped it as Ram’s birthplace @IndianExpress

