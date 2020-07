ज्योतिष्पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखने के समय को लेकर आपत्ति जताई है और इसे अशुभ घड़ी बताई है। उन्होंने कहा कि ये चाह नहीं है कि हमें कोई ट्रस्टी या पदाधिकारी बनाया जाए। हम तो राम भक्त हैं। राम मंदिर कोई भी बनाता है सही ढंग से बनाता है तो हमें प्रसन्नता होगी पर ये सब उचित तिथि और उचित मुहुर्त में होना चाहिए। जिस मुहुर्त में ये हो रहा है ये अशुभ घड़ी है।

उनका यह बयान ऐसे में आया है जब मंदिर की आधारशिला रखने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच अगस्त को अयोध्या जाने वाले हैं। मंदिर निर्माण के लिए भूमिपूजन की तारीख भी रामलला ट्रस्ट ने तय कर दी है। 5 अगस्त को भूमिपूजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्यौता भी भेज दिया गया है। ऐसे में शंकराचार्य का यह बयान सुर्खियां बंटोर रहा है।

We don’t want any position or to be a trustee of the Ram Temple. We only want that the temple should be built properly and the foundation stone should be laid at the right time, but this is an ‘ashubh ghadi’ (inauspicious time): Shankaracharya Swaroopanand Saraswati pic.twitter.com/9gwLl1ZzUP

