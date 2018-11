राम मंदिर निर्माण पर होने वाली धर्म सभा से एक दिन पहले (24 नवंबर) शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे अयोध्या पहुंचे। मंदिर निर्माण में देरी के लिए वह भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और केंद्र सरकार पर बुरी तरह बरसे। पत्रकारों से उन्होंने वहां कहा, “मुझे राम मंदिर निर्माण का श्रेय नहीं बल्कि उसकी तारीख चाहिए।” बता दें कि राम की नगरी में रविवार (25 नवंबर) को विश्व हिंदू परिषद (विहिप) धर्म सभा का आयोजन करेगी, जिसकी तैयारियां कई दिन पहले से हो रही थीं। विहिप के अलावा शिवसेना भी इस मसले पर सख्त तेवर में नजर आ रही है। शिवसेना प्रमुख इसी को लेकर दो दिनों के दौरे के लिए अयोध्या पहुंचे हैं।

उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, “हमें आज मंदिर बनने की तरीख चाहिए। पहले मंदिर कब बनाएंगे, वह बताएं। बाकी बातें तो बाद में होती रहेंगी। आज मुझे तारीख चाहिए। अब हिंदू चुप नहीं रहेंगे। जैसे नोटबंदी का निर्णय लिया था, वैसे ही यह फैसला भी लिया जाना चाहिए। मंदिर बनाने के लिए हिम्मत चाहिए। सीना कितना भी चौड़ा क्यों न हो, सीने में ताकतवर दिल होना जरूरी है। कई महीने, कई साल बीत गए पर राम मंदिर का मुद्दा वैसे का वैसा ही है।”

#WATCH: Shiv Sena chief Uddhav Thackeray along with his son Aditya Thackeray offers prayer at Sarayu River in Ayodhya. Shiv Sena will hold an event in the city tomorrow over the matter of #RamTemple. pic.twitter.com/oJdSnVVwck

— ANI UP (@ANINewsUP) November 24, 2018