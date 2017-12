राम मंदिर-बाबरी मस्जिद मामला: सुप्रीम कोर्ट ने सुनी दलीलें, 8 फरवरी 2018 को होगी अगली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या में राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवादित ढांचा गिराए जाने की 25वीं वर्षगांठ से एक दिन पहले यानी आज राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद स्वामित्व विवाद पर अंतिम सुनवाई शुरू हो चुकी है। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की तीन सदस्यीय विशेष पीठ चार दीवानी मुकदमों में इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2010 के फैसले के खिलाफ दायर 13 अपीलों पर सुनवाई कर रही है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में अयोध्या में 2.77 एकड़ के इस विवादित स्थल को इस विवाद के तीनों पक्षकार सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और भगवान राम लला के बीच बांटने का आदेश दिया था।

इस बीच, उत्तर प्रदेश के सेन्ट्रल शिया वक्फ बोर्ड ने इस विवाद के समाधान की पेशकश करते हुए न्यायालय से कहा था कि अयोध्या में विवादित स्थल से उचित दूरी पर मुस्लिम बहुल्य इलाके में मस्जिद का निर्माण किया जा सकता है। अखिल भारतीय सुन्नी वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़े का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, अनूप जार्ज चौधरी, राजीव धवन और सुशील जैन कर रहे हैं। वहीं भगवान राम लला की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता के परासरण और सी एस वैद्यनाथन और अधिवक्ता सौरभ शमशेरी पेश हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट में दलीलें दे रहे हैं।

यहां पढ़ें Ayodhya Dispute Hearing Updates:

-इस मामले की अगली सुनवाई अब 8 फरवरी 2018 को होगी।

-कपिल सिब्बल और राजीव धवन के अलावा अन्य याचिकाकर्ताओं ने मांग करते हुए कहा कि कम से कम 7 जजों की बेंच इस मामले पर सुनवाई करे।

-शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अॉन रिकॉर्ड हमारे द्वारा प्रस्तावित फॉर्म्युला ले लिया है।

याचिकाकर्ता उन प्रासंगिक दस्तावेजों के अनुवाद के लिए सुप्रीम कोर्ट से समय मांग रहे हैं, जिन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के सामने फाइल किया गया था।

-राम मंदिर निर्माण के लिए अयोध्या में हवन किया जा रहा है।

‘Hawan’ organised in #Ayodhya for construction of Ram temple pic.twitter.com/GadKFXVXZF

— ANI UP (@ANINewsUP) December 5, 2017