अयोध्या के सरयू घाट पर महाआरती की अंतिम रिहर्सल शुक्रवार को पूरी कर ली गई। दीये जलाने और सजावट की तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी हैं। शनिवार को होने वाले 10वें दीपोत्सव कार्यक्रम में सरयू नदी के किनारे स्थित 56 घाटों को 30 लाख से अधिक मिट्टी के दीयों से रोशन किया जाएगा।

दीपोत्सव के 10वें संस्करण में राम कथा पार्क में एक विशेष प्रदर्शनी के माध्यम से अयोध्या के 500 साल के इतिहास, राम मंदिर आंदोलन और शहर में आए बदलावों को प्रदर्शित किया जाएगा।

राष्ट्रपति होंगी मुख्य अतिथि

इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। इनके अलावा उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे।

अयोध्या के मेयर गिरीश पति त्रिपाठी ने न्यूज एजेंसी ANI को बताया, “हमारी टीम ने सरयू आरती की अंतिम रिहर्सल पूरी कर ली है। दीये जलाने की व्यवस्था भी पूरी तरह तैयार है और सजावट का काम भी लगभग पूरा हो गया है।”

त्रिपाठी ने कहा कि पूरा शहर भारत की राष्ट्रपति के आगमन का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री और हम सभी के लिए यह बड़े सौभाग्य की बात है कि भारत की राष्ट्रपति इस साल के दीपोत्सव में मुख्य अतिथि होंगी।

#WATCH | Ayodhya, Uttar Pradesh: Preparations are in full swing for the grand Deepotsav 2026 celebrations in the holy city.



Over 30 lakh earthen lamps (diyas) will be lit to illuminate 56 ghats along the banks of the Saryu River. pic.twitter.com/vHxhdRBQ3p — ANI (@ANI) November 6, 2026

सुरक्षा बलों की तैनाती

इस बीच, दीपोत्सव में सुरक्षा के लिए प्रमुख स्थानों पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। शनिवार को 2,100 ड्रोन के जरिए रामायण के प्रसंगों को दिखाया जाएगा। साथ ही, पांच देशों के कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी जाएंगी।

सरयू महाआरती में जन प्रतिनिधियों, पार्षदों और आम नागरिकों सहित 2,147 लोग हिस्सा लेंगे। इस समारोह में नदी के किनारे वैदिक मंत्रोच्चार और आरती की जाएगी। दीपोत्सव भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण के 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटने और रावण पर भगवान राम की विजय की याद में मनाया जाता है।

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