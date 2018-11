अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर हलचलें तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) इस मुद्दे पर संसद में बिल ला सकती है। गुरुवार (एक नवंबर, 2018) को सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा शीतकालीन सत्र में इससे जुड़ा प्राइवेट मेंबर बिल लाएंगे। सिन्हा ने इस बारे में ट्वीट कर कहा, “जो लोग बीजेपी व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को उलाहना देते रहते हैं कि राम मंदिर की तारीख बताइए? मेरा उनसे सीधा सवाल है- क्या वह मेरे प्राइवेट मेंबर बिल का समर्थन करेंगे? समय आ गया है, दूध का दूध और पानी का पानी करने का।”

उधर, बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने पत्रकारों से कहा कि संसद में असलियत पता लगेगी कि आखिर कौन राम भक्त है और कौन शिव भक्त। मंदिर निर्माण के लिए या तो अध्यादेश लाया जाए या फिर जमीन का अधिग्रहण किया जाए। वहीं, कांग्रेस पार्टी ने इसे लेकर सत्तारूढ़ दल पर निशाना साधा है। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक टीवी इंटरव्यू में बताया कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ राम के नाम झूठ फैला रही है। यह महज लोगों को मूर्ख बनाने का तरीका है।

If I bring the Private Member Bill in Rajya Sabha on Ram Temple, what will be the position of Congress and left parties? asks @RakeshSinha01, MP Rajya Sabha #MandirBillNext pic.twitter.com/gbXrWhiSdD

— TIMES NOW (@TimesNow) November 1, 2018