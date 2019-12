Auto Industry, Auto Sector, GDP, Economic Slowdown: भाजपा सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने गुरुवार (05 दिसंबर) को आर्थिक मंदी को लेकर विपक्ष के आरोप पर पलटवार करते हुए लोकसभा में कहा कि देश को बदनाम करने के लिए ऑटो क्षेत्र में मंदी और बिक्री कम होने की बातें की जा रही हैं। इस पर उन्होंने सवाल किया कि अगर आटो क्षेत्र में मंदी है तब एक एक घर में कई गाड़ियां और सड़क पर जाम क्यों है ? उन्होंने ‘विभिन्न कारणों से फसल को हुई क्षति और इसका किसानों पर प्रभाव’ के बारे में नियम के 193 के तहत चर्चा के दौरान यह टिप्पणी की है। बता दें कि उनके इस बयान की भी विपक्ष द्वारा जमकर आलोचना हो रही है।

‘मोहमदाबाद में दिलवाता हुं सस्ता प्याज’- सिंहः मंदी पर बयान देते हुए विरेंद सिंह मस्त ने यह भी कहा कि प्याज को महंगे होने की बात की जा रही है, लेकिन चलिए ‘मैं अपने संसदीय क्षेत्र (बलिया) के मोहमदाबाद में 25 रुपए किलोग्राम की दर एक ट्रक प्याज दिलवाता हूं।’ उन्होंने कहा कि देश में आर्थिक मंदी का माहौल खड़ा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ऑटो क्षेत्र में खरीद में कमी आई है। यह देश को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। इस तरह सांसद ने विपक्ष पर हमला बोला है।

Virendra Singh Mast, BJP MP in Lok Sabha: To defame the nation and government people are saying that the automobile sector has slowed down. If there is a decline in automobile sales then why are there traffic jams on the roads? pic.twitter.com/gojofRB3WC

— ANI (@ANI) December 5, 2019