कांग्रेस में नेतृत्व विवाद के बीच सोमवार को लेखक आनंद रंगनाथन ने पार्टी के दो सीनियर नेताओं शशि थरूर और कपिल सिब्बल की तुलना शैंपू और कंडिश्नर के कॉम्बो से करा दी। उन्होंने कहा, “कपिल सिब्बल और शशि थरूर की जोड़ी को बाज़ार में शैम्पू और कंडीशनर की तरह से बेचा जाना चाहिए।” आगे उन्होंने इन दोनों नेताओं को पाखंडी करार दिया।

रंगनाथन के ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स और फॉलोअर्स ने प्रतिक्रियाएं दीं। हरीश नाम के यूजर ने लिखा- गाँधी परिवार की वर्षों तक गुलामी करने के बाद आज कांग्रेस के कई नेताओं में सच बोलने तक की हिम्मत तक नहीं बची है। आज जब कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज हो गई है तब भी ये नेता उसके साथ डूब कर मर मिटने को तैयार खड़े हैं।

@ManojSheladia ने कहा- मतलब ये साबित हो गया कि जाने-माने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील ने बिना तथ्यों की जांच के राहुल गांधी के खिलाफ ट्वीट कर दिया। कौन इनकी मदद लेगा? वहीं, एक अन्य यूजर Amaynagar ने कपिल सिब्बल के दो ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट को लगाते हुए लिखा है कि सोनिया गाँधी का कॉल आने से पहले और सोनिया गाँधी की धमकी के बाद।

@Ra_Bies ने लेखक को टैग करते हुए लिखा- सर ऐसे ट्वीट करने सिखा दीजिए, अपना अंगूठा काट कर दे दूंगा।

Was there Head & Shoulders in the bathroom?

— MOHAN JANGA (@MOHANJANGA1) August 24, 2020