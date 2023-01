आस्ट्रेलिया : खो गए रेडियोधर्मी कैप्सूल से दुनिया में बढ़ी चिंता

पश्चिमी आस्ट्रेलिया के अधिकारी एक छोटे लेकिन जानलेवा रेडियोधर्मी कैप्सूल की तलाश कर रहे हैं। यह हीरा खदान से पर्थ शहर के डिपो तक ट्रक से पहुंचाए जाने के दौरान गायब हो गया है।

आपात सेवाओं के अधिकारियों ने बताया कि उनके पास उपकरणों की कमी है, जिसकी वजह से उन्होंने राष्ट्रमंडल और अन्य राज्यों से मदद मांगी है। दमकल और आपात सेवा विभाग ने रेडियोधर्मी उपकरणों का पता लगाने वाले उपकरणों और मेटल डिटेक्टर के साथ अपनी टीमें 36 किलोमीटर लंबे रास्ते पर आठ मिलीमीटर गुणा छह मिलीमीटर आकार के कैप्सूल की तलाश करने के लिए तैनात की हैं। माना जा रहा है कि यह कैप्सूल न्यूमैन स्थित रियो टिंटो खदान से 1400 किलोमीटर दूर पर्थ के उपनगर मलागा लाने के दौरान ट्रक से कहीं गिर गया है। अधीक्षक डेरिल रे ने बताया, ‘हम नंगी आंखों से देखकर छोटी सी वस्तु की तलाश करने की कोशिश नहीं कर रहे हें।’उन्होंने बताया कि हम अपनी तलाश उत्तरी पर्थ और रणनीतिक रूप से अहम ग्रेट नार्थन हाईवे में केंद्रित कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘हम विकिरण का पता लगाने वाले उपकरण का इस्तेमाल गामा किरणों का पता लगाने में कर रहे हैं।’ अधिकारियों ने बताया कि हम ट्रक पर लगी जीपीएस प्रणाली के आंकड़ों को विश्लेषण कर रहे हैं ताकि पता लगा सके कि वास्तव में वह किस रास्ते से गुजरा और 10 जनवरी के करीब कहां रुका।उन्होंने बताया कि चिंता इस बात की है कि कहीं ठोस कैप्सूल किसी ट्रक के पहियों में फंस कर तलाशी वाले इलाके से संभावित तौर पर सैकड़ों किलोमीटर दूर न पहुंच जाए।

