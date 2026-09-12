राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री और पंजाब के लिए कांग्रेस पार्टी के नव नियुक्त प्रभारी सचिन पायलट ने शुक्रवार को कॉकरोच जनता पार्टी को चैलेंज दिया और कहा कि आम आदमी पार्टी शासित पंजाब में स्कूलों का ऑडिट उसी साहस के साथ करें, जैसे अन्य जगहों पर कर रहे हैं।

सीजेपी के सह-संयोजक सौरव दास के नेतृत्व में एक टीम ने सरकारी स्कूल ऑफ एमिनेंस, एक सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल और एक सरकारी प्राइमरी स्कूल का दौरा किया था।

दास की ओर से गुरुवार को पोस्ट किए गए एक वीडियो के मुताबिक, स्कूल ऑफ एमिनेंस में अच्छी बुनियादी सुविधाएं, एक स्विमिंग पूल, बैडमिंटन कोर्ट, दिव्यांगों के लिए रैंप की सुविधा, एआई लैब मौजूद थीं, वहीं अन्य दो स्कूलों में कई समस्याएं थीं और दास ने कहा कि तीनों स्कूलों में बेहतर टॉयलेट हो सकते थे।

केजरीवाल ने दास को दिया था धन्यवाद

इसके बाद दास और अन्य लोगों ने पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस से भी मुलाकात की, जिनके बारे में दास ने बताया कि उन्होंने शिकायतों पर कार्रवाई का वादा किया है। आम आदमी पार्टी के संस्थापक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी दास को कमियों को उजागर करने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि हम तुरंत उनका समाधान करेंगे। हालांकि, इस ऑडिट की सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया है कि सीजेपी पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार होने के कारण नरमी बरत रहे हैं।

उन्होंने कहा कि यह स्थिति अन्य राज्यों के उन स्कूलों से बिल्कुल अलग थी, जिन पर सीजेपी ने ध्यान केंद्रित किया था। उदाहरण के लिए पायलट के गृह राज्य राजस्थान में, सीजेपी ने 21 अगस्त को एक गौशाला में चल रहे स्कूल का ऑडिट शुरू करने की योजना बनाई थी, लेकिन सह-संयोजक आशुतोष रांका के नेतृत्व में सीजेपी प्रतिनिधिमंडल पर कुछ स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। उनके बारे में संगठन का दावा था कि वे बीजेपी से जुड़े थे। इसके बाद दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराईं और रांका और अन्य लोगों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया।

कॉकरोच जनता पार्टी को दिया चैलेंज

शुक्रवार को पायलट ने कहा, “पंजाब या कहीं और के स्कूलों का ऑडिट होना हर किसी को अच्छा लगेगा। बस एक ही अनुरोध-सुझाव है। पंजाब का ऑडिट भी उसी नजरिये, उसी सवाल और उसी साहस के साथ करें, जिस साहस के साथ आप अन्य सरकारों का ऑडिट करते हैं। पंजाब किसी विशेष छूट का हकदार नहीं है और न ही आम आदमी पार्टी किसी तरह की दोस्ताना छूट की हकदार है।”

आम आदमी पार्टी ने बोला हमला

पायलट के जवाब में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने पायलट से पंजाब और कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश के स्कूलों की तुलना करने को कहा। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, “हम ऐसे 1000 बेहतरीन स्कूल दिखा सकते हैं, क्या आप हमें हिमाचल प्रदेश के ऐसे 1000 स्कूल दिखा सकते हैं? आइए हम पंजाब और हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों का एक साथ ऑडिट करें। बोलिए! क्या आप चुनौती स्वीकार करते हैं?”

बीजेपी शासित राजस्थान में जर्जर स्कूलों के पायलट के बचाव पर सवाल उठाते हुए अनुराग ढांडा ने पूछा, “आप इस रिश्ते को क्या कहते हैं?” उन्होंने भी कहा, “अगर आप हमें हिमाचल प्रदेश के 1000 स्कूलों की सूची देंगे, तो हम आपको पंजाब के 1000 स्कूलों की सूची दे देंगे।” उन्होंने पूछा, “हम साथ मिलकर उनका ऑडिट भी कर सकते हैं। बताइए, क्या आप सहमत हैं?”

इसी बीच, एक यूजर को टैग करते हुए रांका ने कहा कि उन्होंने राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से कई बार उनके कार्यकाल में बने 10 सबसे शानदार स्कूलों को दिखाने का अनुरोध किया था। उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी। अगर आपको पता है, तो मुझे बताएं; हम वहां जाएंगे। अच्छे स्कूल भी दिखाए जाएंगे।

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