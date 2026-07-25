Delhi Metro Gate Open: दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने शनिवार को घोषणा की कि राजधानी में नीट के विरोध प्रदर्शनों के कारण सुरक्षा व्यवस्था कड़ी होने की वजह से बंद किए गए सभी मेट्रो स्टेशन के गेट फिर से खोल दिए गए हैं।

डीएमआरसी ने कहा कि लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंभा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोर बाग, शिवाजी स्टेडियम, झंडेवालान और नई दिल्ली के गेट खोल दिए गए हैं।

मेट्रो स्टेशन के गेट बंद थे

डीएमआरसी ने पहले घोषणा की थी कि जंतर-मंतर के आसपास सुरक्षा कड़ी किए जाने के कारण 18 मेट्रो स्टेशन सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक बंद रहेंगे, जंतर-मंतर पर नीट-यूजी 2026 विवाद को लेकर प्रदर्शन चल रहे थे।

धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा

नीट-यूजी 2026 परीक्षा को लेकर देश भर में चल रहे विवाद के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसके कुछ ही घंटों बाद मेट्रो से जुड़ी यह जानकारी सामने आई है।

अपने इस्तीफे के पत्र में प्रधान ने कहा कि उनका फैसला छात्रों की चिंता से प्रेरित था और वह नहीं चाहते थे कि देश के युवा उस भ्रम के जाल में फंसें, जो चल रही अशांति की वजह से पैदा हुआ है। उन्होंने उम्मीद जताई कि राष्ट्रीय हित के खिलाफ काम करने वाले तत्व इस स्थिति का फायदा नहीं उठाएंगे और कहा कि उनका फ़ैसला निजी कारणों से नहीं, बल्कि सिद्धांतों पर आधारित था।

सीजेपी ने खत्म किया आंदोलन

कॉकरोच जनता पार्टी ने आज अपना विरोध प्रदर्शन तत्काल प्रभाव से खत्म कर दिया और दिल्ली के जंतर-मंतर पर मौजूद समर्थकों से घर लौटने को कहा। यह घोषणा आज शाम सरकार और सीजेपी की एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ मौजूद सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका ने पत्रकारों को बताया सरकार ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि छात्रों के खिलाफ दर्ज पुलिस केस वापस ले लिए जाएंगे, भविष्य में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी और NEET पेपर लीक की वजह से आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को नियमों और कानूनों के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा मुआवज़ा दिया जाएगा।

सौरव दास ने दोनों केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में कहा, “हम सभी प्रदर्शनकारियों से घर लौटने का आग्रह करते हैं क्योंकि सरकार ने हमारी मांगें मान ली हैं।” आशुतोष रंका ने आगे कहा, “सरकार ने 36 दिनों के विरोध प्रदर्शन के बाद हमारी सभी मांगें मान ली हैं। हम सभी से आग्रह करते हैं कि वे शांतिपूर्वक विरोध स्थलों से हट जाएं। हमारी मांगें कोई बहुत बड़ी या अजीब नहीं थीं, बल्कि बुनियादी थीं और सरकार ने अब उन्हें मान लिया है।” यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…