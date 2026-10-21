मुंबई के जुहू इलाके में बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले के मामले में गिरफ्तार किए गए तीन लोगों में से एक 22 साल का युवक ऋतिक महतो उर्फ रोशन भी शामिल है। पुलिस सूत्रों ने द इंडियन एक्सप्रेस को शुरुआती जांच के हवाले से बताया कि महतो करीब एक साल पहले कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा था। उस पर आरोप है कि उसे उन दो शूटरों की मदद करने के लिए लगाया गया था, जिन्होंने बॉलीवुड अभिनेता पर पांच राउंड गोलियां चलाई थीं।

पुलिस के मुताबिक, रविवार, 18 अक्टूबर की शाम को हुए इस हमले के दौरान महतो कथित तौर पर उसी मोटरसाइकिल को चला रहा था, जिसका इस्तेमाल वारदात में किया गया था। सोमवार सुबह उसे राजस्थान के कोटा से गिरफ्तार किया गया। उसके साथ दोनों शूटरों फूल सिंह (18) और रेहान रहीसुद्दीन (18) को भी पकड़ा गया। हमले के कुछ घंटे बाद ही अमेरिका में रहने वाले गैंगस्टर अनिल पंडित ने एक कथित ऑडियो क्लिप जारी कर गोलीबारी की जिम्मेदारी ली थी। इस ऑडियो में उसने इस वारदात के लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े होने का भी इशारा किया था।

गोलीबारी से कुछ दिन पहले मुंबई पहुंचे दोनों शूटरों की मदद की थी

पुलिस सूत्रों ने बताया कि महतो अंधेरी इलाके में किराए के एक कमरे में अकेला रहता था। वह रैपिडो के लिए बाइक चलाता था, लेकिन उसके पास कोई नियमित नौकरी नहीं थी। आरोप है कि गोलीबारी से कुछ दिन पहले मुंबई पहुंचे दोनों शूटरों की मदद महतो ने ही की थी।

पुलिस के मुताबिक, जब हमले के लिए निशाना तय हो गया, तो गैंग के एक दूसरे सदस्य ने दोनों शूटरों को संभाला और मुंबई में उनकी मुलाकात महतो से कराई। पुलिस सूत्रों का कहना है कि माना जा रहा है कि दोनों शूटर पिछले कुछ दिनों से महतो के साथ ही रह रहे थे।

जांच से जुड़े सूत्रों के अनुसार महतो ने 12 सितंबर को अपने एक दोस्त के जरिए 24500 रुपये में यह बाइक खरीदी थी। उसका यह दोस्त बाइक का पिछला मालिक था और जुहू गली में रहता था। महतो ने कथित तौर पर बाइक अपने नाम पर ट्रांसफर कराने का वादा किया था, लेकिन इसके लिए जरूरी दस्तावेज नहीं दिए। इनमें उसकी तस्वीर भी शामिल थी। इस वजह से बाइक उसके नाम पर ट्रांसफर नहीं हो पाई।

पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या महतो ने अपनी पहचान छिपाने और पुलिस की नजरों से बचने के लिए अपना हुलिया बदला था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, जब वह मुंबई आया था, तब उसके बाल लंबे थे। लेकिन गोलीबारी की घटना से करीब 10 दिन पहले उसने अपने बाल कटवा लिए थे।

अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि महतो कितने समय से बिश्नोई गैंग के लिए काम कर रहा था और क्या उसने इससे पहले भी गैंग की किसी वारदात में मदद की थी।

पुलिस सूत्रों ने बताया, “महतो शुरुआत में अंधेरी वेस्ट में गिल्बर्ट हिल के पास जुहू गली में किराए के एक कमरे में रहता था। आरोप है कि उसने इसी इलाके की नूरानी चॉल के पते पर आधार कार्ड बनवा लिया था। करीब चार महीने पहले वह मुंबई के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास सहार इलाके में किराए के दूसरे कमरे में रहने चला गया था।”

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि महतो के फोन कॉल के रिकॉर्ड से पता चला है कि वह कथित तौर पर लंबे समय से दिल्ली में किसी व्यक्ति के संपर्क में था। पुलिस अब इन कॉल रिकॉर्ड की जांच कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि उस व्यक्ति का बिश्नोई गैंग से कोई संबंध था या नहीं। इसके अलावा, महतो के पैसों के लेन-देन की भी जांच की जा रही है, ताकि यह पता चल सके कि बाइक खरीदने के लिए उसके पास पैसे कहां से आए थे।

पुलिस के मुताबिक, इस मामले में इस्तेमाल की गई बजाज पल्सर 220 सीसी मोटरसाइकिल महतो तक पहुंचने से पहले तीन बार अलग-अलग लोगों के हाथों में बिक चुकी थी।

पुलिस सूत्रों ने बताया, “इस बाइक को सबसे पहले 2014 में जोगेश्वरी के मेघवाड़ी इलाके में रहने वाले एक व्यक्ति ने खरीदा था। उसने 2022 में यह बाइक मलाड के डिंडोशी इलाके में रहने वाले एक व्यक्ति को बेच दी। दूसरे मालिक ने यह बाइक एक तीसरे व्यक्ति को बेच दी, जिसकी पहचान इस्माइल के रूप में हुई है। इस्माइल अंधेरी वेस्ट में गिल्बर्ट हिल के पास जुहू गली में रहता है।”

जांच के दौरान पुलिस को यह मोटरसाइकिल अंधेरी रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ी मिली थी। इसके बाद पुलिस ने बाइक के रजिस्ट्रेशन नंबर की मदद से उसके पहले मालिक का पता लगाया। आरोप है कि पहले मालिक ने पुलिस को दूसरे मालिक के बारे में जानकारी दी। इसके बाद जांच आगे बढ़ते हुए इस्माइल तक पहुंची। एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक, इस्माइल से आगे की पूछताछ और तकनीकी सबूतों की मदद से यह पता लगाने में कामयाबी मिली कि आखिरकार यह बाइक महतो के पास कैसे पहुंची और उसका इस मोटरसाइकिल से क्या संबंध था।

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बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर मुंबई में हुई फायरिंग की घटना के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की नॉर्दर्न रेंज (NDR) ने चार अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुंबई पुलिस पहले ही गोली चलाने वाले तीन आरोपियों को राजस्थान के कोटा से गिरफ्तार कर चुकी है। दिल्ली पुलिस ने जिन नए आरोपियों को अरेस्ट किया है उन पर कथित हथियार सप्लाई मॉड्यूल में शामिल होने का आरोप है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक