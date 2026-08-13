शिरोमणि अकाली दल (बादल) के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल पर हमला किया गया है। बादल पर यह हमला महाराष्ट्र के नांदेड़ में स्थित एक गुरुद्वारे में हुआ। उनके हाथ में चोट लगी है और उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
जैसे ही सुखबीर सिंह बादल गुरुद्वारे के अंदर जाने के लिए गाड़ी से उतरे तभी उन पर हमला हुआ। बादल पर हमले की कोशिश को उनके साथ मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने नाकाम कर दिया।
नांदेड़ पुलिस ने बताया है कि सुखबीर सिंह बादल पर निहंग सिखों ने तलवार से हमला किया है। इस दौरान उनकी पत्नी और पंजाब के बठिंडा से लोकसभा सांसद हरसिमरत कौर भी उनके साथ थीं। सुखबीर सिंह बादल को जेड प्लस सिक्योरिटी मिली हुई है।
हमलावर को हिरासत में ले लिया गया और पुलिस उससे पूछताछ कर मामले में आगे की जांच कर रही है। नांदेड़ में ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब है और यहां पंजाब सहित देश भर के सिख समुदाय के लोग मत्था टेकने के लिए जाते हैं।
2024 में भी हुआ था बादल पर हमला
सुखबीर सिंह बादल पर साल 2024 में अमृतसर के गोल्डन टेंपल यानी स्वर्ण मंदिर के अंदर हमला हुआ था। यह हमला कट्टरपंथी सिख संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल के एक पूर्व सदस्य नारायण सिंह चौड़ा ने किया था। उस दौरान सुखबीर सिंह बादल को धार्मिक सजा दी गई थी और वह गुरुद्वारे में सेवा कर रहे थे। हमलावर ने उन पर गोली चला दी थी जिसमें वह बाल-बाल बच गए थे।
हमलावर नारायण सिंह चौड़ा पर अमृतसर, तरनतारन और रोपड़ जिले में एक दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं।
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संसद परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सुखबीर सिंह बादल की मुलाकात होने के बाद बीजेपी और अकाली दल का गठबंधन होने की अटकलें तेज हो गई हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।