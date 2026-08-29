West Bengal News: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि जादवपुर यूनिवर्सिटी में धमकाने की संस्कृति को खत्म करने का समय आ गया है। साथ ही उन्होंने कैंपस के अंदर और बाहर राष्ट्रवाद को फिर से बहाल करने का संकल्प लिया। मुख्यमंत्री ने ये बातें जादवपुर यूनिवर्सिटी परिसर के बाहर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहीं। यहां पर 10000 लोगों ने ‘वंदे मातरम’ गाया।

पिछले हफ्ते जादवपुर यूनिवर्सिटी में एबीवीपी और एसएफआई के बीच हुई झड़पों के बाद मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। उन्होंने कहा कि यह यूनिवर्सिटी में राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत करने का प्रयास है। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कहा, “जादवपुर यूनिवर्सिटी में धमकी का माहौल है और अब इसे खत्म करने का समय आ गया है।”

मुख्यमंत्री ने पहले की टीएमसी और वामपंथी सरकारों पर राष्ट्रवाद और राज्य की परंपराओं को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि जुवेनाइल यूनियन लंबे समय से कम्युनिस्टों के प्रभाव में थी, जिन्होंने उनके अनुसार, छात्रों को स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, भारतीय और बंगाली परंपराओं और देश की सांस्कृतिक विरासत से दूर कर दिया था। उन्होंने दावा किया, “उनके घरों में आपको टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या ईश्वर चंद्र विद्यासागर की तस्वीरें कभी नहीं मिलेंगी।”

सीएम ने टीएमसी पर लगाया आरोप

मुख्यमंत्री ने टीएमसी की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि पार्टी ने चुनावी फायदे के लिए छात्रों के कुछ वर्गों के साथ समझौता कर लिया था। उन्होंने कहा, “इसका सिर्फ एक ही फायदा था। चुनाव के दौरान वे कहते थे, ‘बीजेपी को वोट नहीं, नरेंद्र मोदी को वोट नहीं।’ ममता, जो मुझसे दो बार हार चुकी हैं, इसका लाभ उठाती थीं। इसीलिए इस ताकत को यहां जिंदा रखा गया था।”

सीएम ने प्रदर्शन करने वाले छात्रों की कड़ी आलोचना की

अधिकारी ने ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ कथित तौर पर विरोध प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय के छात्रों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि कश्मीर या फिलिस्तीन की आजादी के नारे लगाने से पहले छात्रों को पीओके की आजादी की मांग करनी चाहिए। अधिकारी ने कहा, “क्या आप ‘कश्मीर मांगे आजादी’ और ‘फ्री फिलिस्तीन’ जैसे नारे लगा रहे हैं? क्यों? फिलिस्तीन की बात करने से पहले ‘फ्री पीओके’ लिखिए, याद रखिए, हम पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को जरूर वापस लेंगे।”

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पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का पद संभालने से कुछ दिन पहले मई में शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की हत्या हो गई थी। अब पता चला है कि ये हत्या छह महीने से ज़्यादा समय से चल रही एक साज़िश का नतीजा थी। द इंडियन एक्सप्रेस को पता चला है कि CBI ने iCloud पर एक फ़ोटो समेत डिजिटल सबूतों का इस्तेमाल करके, CCTV फुटेज, रोड टोल और कई फ़ोन (जिसमें हुगली नदी के नीचे एक फ़ोन भी शामिल है) के बीच की कड़ियों को जोड़कर इस साज़िश का पर्दाफ़ाश किया। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…