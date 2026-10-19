Atmanirbharta in Pulses: दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए छह वर्षीय मिशन (2025-26 से 2030-31) का पहला वर्ष खत्म हो चुका है लेकिन 500 करोड़ रुपये के आवंटन के बावजूद अभी तक किसी भी रिसर्च प्रोजेक्ट को मंजूरी नहीं मिली है। हालांकि, कृषि मंत्रालय ने रविवार को प्रक्रिया में तेजी लाने का वादा किया है।

मिशन में हुई देरी को लेकर चिंता जताते हुए कैबिनेट सचिवालय ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से अनुसंधान परियोजनाओं की मंजूरी प्रक्रिया 15 नवंबर तक पूरी करने को कहा था। रविवार को मंत्रालय ने कहा कि वह प्रक्रिया में तेजी ला रहा है और समिति द्वारा अनुशंसित पात्र परियोजनाओं को 15 नवंबर की निर्धारित समय सीमा से पहले, अक्टूबर 2026 के अंत तक मंजूरी मिलने की उम्मीद है।”

कैबिनेट सचिव ने उठाया था मुद्दा

कैबिनेट सचिव डॉ. टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में 5 अक्टूबर को हुई एक बैठक में, तिलहन, दालों और कपास में कृषि अनुसंधान के पुनर्गठन की समीक्षा करते हुए, अधिकारियों ने इस मुद्दे को उठाया था। सेवा तीर्थ में आयोजित इस बैठक में कृषि सचिव आतिश चंद्र, पर्यावरण सचिव नरेंद्र भूषण और कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के सचिव मांगी लाल जाट सहित वरिष्ठ अधिकारियों शामिल थे।

जानकारी के मुताबिक, बैठक के दौरान कैबिनेट सचिवालय के अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय दलहन मिशन के अनुसंधान घटक के अंतर्गत आने वाली परियोजना प्रस्तावों को कृषि मंत्रालय के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा अभी तक मंजूरी नहीं दी गई है। बताया गया कि कैबिनेट सचिवालय ने कृषि मंत्रालय को राष्ट्रीय दलहन मिशन के तहत आवंटित 500 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी देने की प्रक्रिया इस वर्ष 15 नवंबर तक पूरी करने का निर्देश दिया है।

कृषि मंत्रालय ने क्या कहा?

द इंडियन एक्सप्रेस के सवालों का जवाब देते हुए कृषि मंत्रालय ने कहा, “प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान के बाद, देश भर के अनुसंधान संस्थानों और अन्य पात्र संगठनों से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए थे। कुल 419 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनकी जांच और तकनीकी मूल्यांकन किया जा रहा है। प्राप्त प्रस्तावों में से 125 आईसीएआर संस्थानों से, 249 राज्य कृषि विश्वविद्यालयों से, 14 अन्य सरकारी विश्वविद्यालयों, संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से और पांच निजी विश्वविद्यालयों से हैं।”

मंत्रालय की तरफ से कहा गया, “एक स्क्रीनिंग समिति ने प्राथमिकता वाले अनुसंधान आवश्यकताओं और मिशन के उद्देश्यों के आधार पर प्रस्तावों की जांच की और प्रस्तुति के लिए परियोजनाओं को शॉर्टलिस्ट किया। शोधकर्ता अतिरिक्त सचिव, वरिष्ठ आईसीएआर अधिकारियों और वैज्ञानिकों, मिशन अधिकारियों और विषय विशेषज्ञों से बनी राष्ट्रीय स्तर की अनुसंधान एवं विकास समिति के समक्ष अपने प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं।”

मंत्रालय ने कहा, मूल्यांकन में वैज्ञानिक योग्यता, प्रासंगिकता, जमीनी स्तर पर उपयोग की संभावना, किसानों को अपेक्षित लाभ और मौजूदा अनुसंधान के साथ दोहराव की जांच की जाती है। पिछले तीन बैठकों के माध्यम से कई प्रस्तावों को पहले ही मंजूरी के लिए शॉर्टलिस्ट किया जा चुका है।”

पीएम मोदी ने किया था मिशन का आरंभ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2025 को इस मिशन का शुभारंभ किया था, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 अक्टूबर, 2025 को मंजूरी दी थी। इस मिशन की घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले वर्ष 1 फरवरी को अपने बजट भाषण में की थी। वित्त मंत्री के बजट भाषण में उल्लिखित इस मिशन में पांच बिंदुओं पर जोर दिया गया है। इसमें जलवायु परिवर्तन के प्रति प्रतिरोधी बीजों का विकास और व्यावसायिक उपलब्धता, प्रोटीन की मात्रा बढ़ाना, उत्पादकता बढ़ाना, फसल कटाई के बाद भंडारण और प्रबंधन में सुधार करना और किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना आदि है।

इस मिशन को 2025-26 से 2030-31 तक छह वर्षों की अवधि में कार्यान्वित किया जाना है, जिसके लिए 11,440 करोड़ रुपये का वित्तीय परिव्यय किया गया है, जिसमें अनुसंधान परियोजनाओं के लिए 500 करोड़ रुपये शामिल हैं। यह मिशन महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका उद्देश्य देश में दालों के कुल उत्पादन को 2023-24 में 242 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 2030-31 में 350 लाख मीट्रिक टन तक 45% की वृद्धि करना है।

खेती के क्षेत्र को विस्तार देने का मकसद

इसी अवधि में इसका उद्देश्य दालों की खेती के क्षेत्र को 275 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 310 लाख हेक्टेयर तक 13% की वृद्धि करना और औसत उपज को 881 किलोग्राम/हेक्टेयर से बढ़ाकर 1,130 किलोग्राम/हेक्टेयर तक 28% तक सुधारना भी है। मंत्रालय ने कहा, “मिशन के पहले वर्ष के पूरा होने पर, दलहन के रकबे, उत्पादन और उत्पादकता में भी प्रगति स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। 2025-26 के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार, दलहन का रकबा 2024-25 में 277.2 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 286.5 लाख हेक्टेयर हो गया है, जो 3.3% की वृद्धि है।”

मंत्रालय ने कहा, “उत्पादन 256.8 लाख टन से बढ़कर 274.1 लाख टन हो गया है, जो 6.7% की वृद्धि है; उत्पादकता 926 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 957 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई है, जो 3.3% की वृद्धि है।”

नीट-यूजी की तैयारी कर रहे दो छात्र पुणे में अप्रैल के महीने में अपने कोचिंग सेंटर के बाहर एक चाय की दुकान पर बैठे थे और परीक्षा को लेकर अपनी चिंताओं पर चर्चा कर रहे थे, तभी दुकान का मालिक उनके पास आया। उसने उन्हें बताया कि उसका एक दोस्त, उन्हें प्रश्न-पत्र दिला सकता है, लेकिन इसके लिए 4.5 लाख रुपये देने होंगे। पढ़िए पूरी खबर…