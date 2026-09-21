यूपी पुलिस ने सोमवार को अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को झांसी जेल से प्रयागराज स्थित जिला अदालत में पेश किया। पुलिस भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच अली अहमद को झांसी से लेकर प्रयागराज गई। इस दौरान जिला अदालत परिसर में तो अली अहमद के समर्थकों की भारी भीड़ नजर आई ही साथ ही झांसी से प्रयागराज ले जाते वक्त भी समर्थकों की गाड़ियां यूपी पुलिस के काफिले का पीछा करती हुईं दिखीं।

झांसी से प्रयागराज आते वक्त पुलिस ने बीच-बीच में अली अहमद के काफिले को रोककर जांच भी की और समर्थकों की गाड़ियों को भी रोका। अली अहमद के काफिले को पुलिस ने कौशांबी के सैनी कोतवाली क्षेत्र में रोका। यहां पर पुलिस ने अझुवा हाईवे पर चेकिंग की।

अली का छोटा भाई कर रहा था पीछा

अली अहमद को जब झांसी से प्रयागराज लाया जा रहा था तो उसका छोटा भाई अहजम भी कार लेकर पुलिस के काफिले का पीछे चल रहा था। इससे वहां असुरक्षा की स्थिति बन गई थी। पुलिस ने अहजम को वहीं रोक दिया और आगे आने की अनुमति नहीं दी। पुलिस ने अजहम की गाड़ी की तलाशी ली और उसे आगे नहीं जाने दिया।

कोर्ट में अली का हुआ बयान दर्ज

बता दें कि माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को रंगदारी मामले में सोमवार को प्रयागराज कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में वह करीब 2 घंटे रहा और इस दौरान उसका बयान दर्ज कराया गया। कोर्ट से बाहर निकलते वक्त उसने मीडिया से बात करने की कोशिश की, लेकिन पुलिसवालों ने नहीं करने दी। पुलिस ने अली को सीधे वैन में बैठाया और पर्दे डाल दिए। इसके बाद 3 गाड़ियों के काफिले के साथ 35 पुलिसकर्मी उसे झांसी लेकर रवाना हो गए।

अतीक के छोटे की एक्सीडेंट में हुई थी मौत

बता दें कि अतीक के बेटे अली के खिलाफ 5 लाख की रंगदारी मांगने, अगवा करके मारपीट करने समेत अन्य धाराओं में मुकदमा करेली थाने में दर्ज है। इस मामले में आज यानी सोमवार 21 सितंबर को उसकी पेशी हुई। पिछले महीने अतीक के छोटे बेटे अबान की मौत एक रोड एक्सीडेंट में हो गई थी। जनाजे में शामिल होने के लिए अली अहमद को पैरोल मिली थी।

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