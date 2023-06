Atiq Ahmed Murder Case: अतीक अहमद हत्याकांड की जांच के लिए बहन पहुंची सुप्रीम कोर्ट, अशरफ समेत असद के एनकाउंटर पर भी उठाए सवाल

Atiq-Ashraf Murder Case: अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की 15 अप्रैल को प्रयागराज में पुलिस कस्टडी के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

हत्या से पहले अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को मेडिकल के लिए अस्पताल ले जाते पुलिस कर्मी। (फोटो-पीटीआई)

Atiq Ashraf Ahmed Murder Case: माफिया अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ अहमद की पुलिस कस्टडी में हत्या के मामले की जांच के लिए उसकी बहन आयशा नूरी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आयशा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में दोनों भाईयों समेत अतीक के बेटे असद के एनकाउंटर को भी संदिग्ध बताया गया है। इस याचिका में आयशा ने सुप्रीम कोर्ट के किसी पूर्व जज की अध्यक्षता में जांच आयोग बनाने की मांग की है। अतीक की हत्या का मामल पहले ही सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने एक पीआईएल पर यूपी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। इस मामले में 3 जुलाई को सुनवाई होनी है। क्या है पूरा मामला? अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की 15 अप्रैल की रात प्रयागराज के कॉल्विन हॉस्पिटल में पुलिस कस्टडी के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड को अंजाम उस दौरान दिया गया जब पुलिस दोनों को लेकर कॉल्विन हॉस्पिटल में मेडिकल चेकअप के लिए लाई। इसी दौरान तीन हमलावरों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। तीनों हमलावर मीडियाकर्मी बनकर आए थे। इस हत्याकांड के तीनों आरोपियों को घटना स्थल से ही गिरफ्तार कर लिया गया। इसके पहचान शूटर लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य और सनी सिंह के रूप में हुई। फिलहाल तीनों जेल में बंद हैं। अतीक के बेटे असद का हुआ था एनकाउंटर प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद अहमद का पुलिस ने 13 अप्रैल को झांसी में एनकाउंटर कर दिया था। उस पर 5 लाख का इनाम था। एसटीएफ ने इसके साथ ही शूटर गुलाम मोहम्मद को भी एनकाउंटर ने ढेर कर दिया था। असद के एनकाउंटर पर कुछ लोगों ने सवाल उठाए थे। Also Read यूपी STF ने वांटेड क्रिमिनल मोहम्मद गुफरान को एनकाउंटर में किया ढेर, सवा लाख का था इनामी उमेश पाल हत्याकांड में थे आरोपी 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज में उमेश पाल की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई थी। उनकी सुरक्षा में लगे गंभीर रूप से घायल सरकारी गनर सिपाहियों की भी इलाज के दौरान मौत हो गयी थी। उमेश पाल को उनके घर के बाहर देसी बम से निशाना बनाया गया। बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह वकील उमेश पाल की हत्या के संदिग्धों में गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद, उसकी पत्नी, उसके दो बेटे, भाई अशरफ और अन्य के नाम शामिल हैं।

