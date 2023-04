Atiq Ahmed और अशरफ की गोली मारकर हत्या, मेडिकल के लिए अस्पताल लेकर गई थी पुलिस

Atiq Ahmed की हत्या कर दी गई है।

Atiq Ahmed की गोली मारकर हत्या कर दी गई है (PTI)

Atiq Ahmed Killed: माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अतीक को गोली मारने वालों को पुलिस ने तुरंत ही दबोच लिया। दोनों की हत्या कॉल्विन अस्पताल के पास की गई। पुलिस अतीक और अशरफ को मेडिकल के लिए अस्पताल लेकर गई थी। इस हमले में एक पुलिसकर्मी के घायल होने की भी खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अतीक और अशरफ को गोली मारने वालों की संख्या तीन थी। इन हमलावरों ने अतीक और अशरफ को गोली मारने से पहले जय श्रीराम के नारे लगाए। हमलावरों ने अतीक अहमद और उनके भाई के सिर में गोली मारी और इसके तुरंत बाद हाथ ऊपर करके सरेंडर कर दिया। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद इलाके में भगदड़ मच गई। आसपास के सभी दुकानदारों ने अपनी दुकानों के शटर डाउन कर दिए। प्राप्त वीडियो के अनुसार, हमले के वक्त अतीक मीडिया के सवालों के जवाब देने जा रहा था। उसने गुड्डू मुस्लिम बोला ही था कि उसके सिर में गोली मार दी गई। इसके बाद अशरफ के गोली मारी गई। गोली लगते ही दोनों भाई नीचे गिर गए और घटना स्थल पर भगदड़ मच गई। टीवी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि हमलवार मीडियाकर्मी बनकर अस्पताल में आए थे। https://www.jansatta.com/blank.html

