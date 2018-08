जब पहले लोकसभा चुनाव में हार कर सिनेमा देखने चले गए थे अटल जी

16 अगस्त 2018 को देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का निधन हो गया। वे काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। वे उन शख्सियतों में शामिल थे, जिन्होंने कभी हार नहीं मानी। विपरीत परिस्थतियों में भी धैर्य बनाए रखा। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरूआत 18 साल की उम्र में सन् 1947 में भारत छोड़ो आंदोलन से की थी। उसके 11 साल बाद 1953 में उन्होंने अपना पहला चुनाव लड़ा था। यशवंत देशमुख (जिनके पिता यादव राव देशमुख अटल जी के करीबी थे) के अनुसार, अटल जी लखनऊ के अपने पहले चुनाव में हार गए थे। हार के बाद वे सिनेमा देखने चले गए थे। यह एक उपचुनाव था, जो पंडित जवाहर लाल नेहरू की बहन विजया लक्ष्मी पंडित द्वारा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ज्वाइन करने के लिए लखनऊ सांसद पद से इस्तीफा देने के बाद हुआ था।

यशवंत देखमुख ने ट्वीट किया, “1957 में अटल जी पहली बार लोकसभा सांसद का चुनाव जीते थे लेकिन उन्होंने 1953 में पहला चुनाव लड़ा था। 1953 के चुनाव की कई कहानियां हैं। उनमें से एक यह भी है कि कैसे हार के बाद अटल जी ने किस तरह की प्रतिक्रिया दी थी। यह बात मेरे पिता जी ने 1984 में बताई थी। उन्होंने बताया कि जब शाम में 1953 में हुए लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो अटल जी सिर्फ चुनाव ही नहीं हारे थे, वे तीसरे नंबर पर थे। और 1953 की उस निर्णायक शाम के बाद वे साइकिल से सिनेमा हॉल चले गए।” देशमुख आगे याद करते हुए बताते हैं कि, “वह फिल्म ‘बैजू बावरा’ थी।”

I know this fact for sure because of many personal anecdotes on that particular 1953 election told to me personally by Baba as well as the man himself. 1957 was the first election that #AtalJi won to become LokSabha MP but 1953 was the first he contested. Kindly correct. — Yashwant Deshmukh (@YRDeshmukh) August 16, 2018

It still brings smile on my face. It was actually a conversation on that particular evening in 1953 when result was declared. Atal ji not only lost, he was actually at number 3 place in final results. The conversation between two youngsters went something like this : — Yashwant Deshmukh (@YRDeshmukh) August 16, 2018

“Yaar , haar kar Itna kharaab lagta hai, ye nahin pata tha “ “Ye to chunav ladne se pehle sochana tha na??” “Are to pehle ladey kahan the bhai “ “Pichle saal haarne walon se mile to the na?” “Chchodo yaar, koi khela (movie) dekhne chalte hai” “Main nahin jaoonga.” — Yashwant Deshmukh (@YRDeshmukh) August 16, 2018

If I remember it correctly, was is “Baiju Baawaraa”?? So Baba, please ask Chitragupt ji to arrange a special screening up there tonight. Last time it was after the first defeat for you guys, This time watch it together, after the ultimate victory. No need to argue on cycle. — Yashwant Deshmukh (@YRDeshmukh) August 16, 2018

यशवंत देखमुख ने 1953 की उस शाम की बातों को लिखा, जो उनके पिता यादव राव देशमुख और अटल जी के बीच हुआ था। दोनों के बीच का संवाद यह बताने का काफी है कि अटल जी के अंदर सभी तरह की परिस्थितयों की सामना करने की शक्ति थी। उनके तरीके अपने थे।

