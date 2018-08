Atal Bihari Vajpayee Health News Live Update: दिल्ली के एम्स में भर्ती पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की हालत बेहद गंभीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 घंटे में दूसरी बार एम्स पहुंचे, उन्होंने वाजपेयी का इलाज कर रहे डॉक्टरों से बात की। एम्स से मिल रही सूचनाओं के मुताबिक उनकी हालत बेहद खराब है और उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है। जहां पूरे देश में पूर्व पीएम की सेहत की सलामती के लिए दुआएं की जा रही है, वहीं त्रिपुरा के राज्यपाल तथागत रॉय ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दे डाली। हालांकि तथागत रॉय को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी गलती मान ली।

तथागत रॉय ने अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, “भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, ओजस्वी वक्ता, 6 दशकों तक भारतीय राजनीति के दैदीप्यमान सितारे, जिन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निजी सचिव के रुप में करियर की शुरुआत की, बुद्धिमान, विनम्र और हास्य के प्रतीक अटल बिहारी वाजपेयी नहीं रहे, ओम शांति।” जब तथागत रॉय का ये ट्वीट आया उस समय वाजपेयी अस्पातल में थे। वे अभी भी अस्पताल में है। जैसे ही तथागत रॉय का ट्वीट शेयर हुआ, लोगों ने उन्हें उनकी गलती याद दिलाई। इसके बाद त्रिपुरा राज्यपाल को फिर से ट्वीट करना पड़ा और माफी मांगनी पड़ी। उन्होंने लिखा, “मेरी गलती है, मैंने एक नेशनल चैनल की रिपोर्ट के आधार पर ट्वीट किया, मैंने इसे सही समझा था, अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, मैंने अपना ट्वीट मिटा दिया है, फिर से सॉरी।”

I am sorry I tweeted something upon being told by an all-India TV channel. I had taken it to be authentic. There has so far been no official announcement. I have deleted my tweet. Sorry again

