Atal Bihari Vajpayee: पूर्व प्रधानमंत्री अटल ब‍िहारी वाजपेयी 16 अगस्‍त, 2018 की शाम दुन‍िया को अलव‍िदा कह गए हैं। हालांक‍ि, वह हम सब की स्‍मृत‍ियों में हमेशा जीव‍ित रहेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री को समन्वय के सूत्रधार के तौर पर पूरा देश हमेशा याद रखेगा। उत्‍तर, दक्षि‍ण, पूरब, पश्‍च‍िम- पूरे देश की पार्ट‍ियों और नेताओं को उन्‍होंने भाजपा के साथ जोड़ा और एनडीए को मजबूत क‍िया। दक्षिण भारत के बड़े राजनीतिज्ञों को साधने में भी अटल बिहारी वाजपेयी की कोई सानी नहीं थी। आंध्र प्रदेश की आधारभूत संरचनाओं का विकास हो या फिर यहां एनएच-5 (अब एन-16 के नाम से जाना जाता है) के विस्तार में उनका योगदान। समूचा दक्षिण भारत आज उनके योगदान को याद कर रहा है।

दक्षिण की फिल्मों के सुपरस्टार रहे राजा उप्पालापटी चिन्ना वेंकट कृष्णम राजू (Raja Uppalapati Chinna Venkata Krishnam Raju) भी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। यू. वी. कृष्णम राजू फिल्म बाहुबली के अभिनेता प्रभाष के चाचा भी हैं। यू. वी. कृष्णम राजू ने भी अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर शोक जताया है।

India has lost one of its finest today. My guru, biggest inspiration and someone I looked up to. May you reach a better place. Rest in peace Vajpayee ji.

