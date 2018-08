Atal Bihari Vajpayee: देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी नहीं रहेेे। 16 अगस्‍त, 2018 की शाम उन्‍होंने एम्‍स में आख‍िरी सांस ली। उन्‍होंने पहले पीएम जवाहर लाल नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक के कार्यकाल को संसद में देखा और परखा था। पार्टी में लोकप्रिय होने के साथ-साथ ही वाजपेयी विपक्षी दलों के बीच भी उतने ही लोकप्रिय रहे। उनकी जिंदगी खुली किताब जैसी रही है। उनके जीने का अंदाज भी सादगीपूर्ण रहा है। खानपान भी सादा रहा है। वैसे खाने में मछली पसंद करते थे। खिचड़ी उनका प्रिय व्यंजन था। लालकृष्ण आडवाणी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि शुरुआती दिनों वो अक्सर बहुत चाव से खिचड़ी पकाया करते थे। लाल कृष्ण आडवाणी अटल जी के सबसे खास दोस्त रहे। इन दोनों का साथ करीब चार दशकों का रहा है। पूर्व पीएम को नीला रंग बहुत पसंद था। उन्हें ‘देवदास’ फिल्म बहुत अच्छी लगती थी। ड्रेस के मामले में भी अटल बिहारी वाजपेयी सादगी से भरे रहे। वो अक्सर धोती-कुर्ता में ही दिखाई देते रहे। हालांक‍ि, एक समय बीजेपी की वेबसाइट पर बताया गया था कि वाजपेयी जी को पठानी सूट बहुत पसंद था, लेकिन उन्हें कभी पठानी सूट में नहीं देखा गया। वाजपेयी जी अधिकांश मौकों पर धोती-कुर्ता में ही नजर आए। कुछ मौकों पर वो कुर्ता पायजामा भी पहनते थे। 2004 के लोकसभा चुनावों से पहले वाजपेयी के नजदीकी लोगों ने उन्हें धोती की जगह पायजामा पहनने का सुझाव दिया था।

वाजपेयी के दो कैबिनेट सहयोगी रहे लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी भी धोती पहनते हैं। आडवाणी के धोती पहनने का स्टाइल मारवाड़ी होता है। यह भी आरामदायक होता है। अटल जी जब पीएम थे तब उन्हें उनकी दत्तक पुत्री नमिता भट्टाचार्य उन्हें ड्रेस को लेकर थोड़ी सलाह देती थीं। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक इसके पीछे भी दलील दी गई थी कि उनके मित्र आडवाणी को भी उनके बेटी प्रतिभा और पत्नी कमला आडवाणी इस मामले में सलाह देती हैं। वाजपेयी जी के पास कुल सात-आठ रंगों की कोटी (बंडी) थी, जिसे वो कुर्ते पर पहना करते थे। कभी-कभी वो टी-शर्ट और पैंट में भी दिखते रहे थे।

External Minister Atal Bihari Vajpayee accompained Prime Minister Morarji Desai on a three day visit to Nepal. Express archive photo on 09.12.1977

वाजपेयी जी ड्रेस को लेकर कितने संजीदा थे इसकी बानगी 2001 में आगरा सिखर सम्मेलन के दौरान दिखा था। उस वक्त पाकिस्तानी प्रोटोकॉल अफसर ने शेरवानी पहन रखी थी। उसे देख पीएम वाजपेयी ने प्रोटोकॉल अफसर के ड्रेस की तारीफ की थी और कहा था कि उन्होंने 70 के दशक के बाद शेरवानी नहीं पहनी। कहा जाता है कि जब वाजपेयी पीएम थे तब उनके लिए कराची से तीन शेरवानी का सेट आना था जिसे पाकिस्तान के मशहूर डिजायनर अमीर अदनान ने तैयार किया था। उस पर कश्मीरी एम्ब्रोडरी का काम किया गया था। 1977 में जब विदेश मंत्री के तौर पर वाजपेयी जी संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व करने पहुंचे थे तब वो चूड़ीदार अचकन पहने नजर आए थे। 1998 में दोबारा पीएम बनने के बाद से अटल जी अक्सर कलाई पर बटनबंद लंबा कुर्ता और धोती पहने दिखाई दिए।

The Minister of the External affairs Atal Bihari Vajpayee with Dr FLM Waiyaki Foreign Minister of Kenya during his recent visit to nairobi. Agency photo on 03.08.1977