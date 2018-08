भाजपा पूरे देश में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थि कलश यात्रा निकालेगी। इसके तहत बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने दिल्ली के अशोक रोड स्थित भाजपा मुख्यालय में सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों को अटल बिहारी वाजपेयी के अस्थि कलश सौंपे। ये अस्थि कलश देश के विभिन्न राज्यों की 100 नदियों में प्रवाहित किए जाएंगे। अस्थि कलश सौंपे जाने के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की बेटी नमिता भट्टाचार्य और केन्द्रीय मंत्री सुषमा स्वराज और राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे।

बताया जा रहा है कि भाजपा के सभी प्रदेश अध्यक्ष अपने-अपने राज्यों में अस्थि कलश यात्रा निकालेंगे और फिर इन अस्थि कलशों को विभिन्न नदियों में प्रवाहित कर दिया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री की इस कलश यात्रा के लिए राज्यों की राजधानियों, जिलों और तालुकों में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भाजपा के एक नेता के अनुसार, ‘पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने नेता वाजपेयी जी को सम्मानपूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहता है। इसीलिए देश के सभी राज्यों में दिवंगत वाजपेयी जी की अस्थि कलश यात्रा निकालने का निश्यय किया गया है, ताकि राष्ट्र अपने महान सपूत को श्रद्धा-सुमन अर्पित कर सके।’

Delhi: PM Narendra Modi & BJP President Amit Shah hands over the urns carrying ashes of #AtalBihariVajpayee to Presidents of all states & union territories. The former Prime Minister’s daughter Namita Bhattacharya is also present at the occasion. pic.twitter.com/sqgGm5YeSv

— ANI (@ANI) August 22, 2018