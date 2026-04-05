अमेरिका-इजरायल और ईरान युद्ध ने भारत को प्रभावित किया है। देश भर के कई शहरों में एलपीजी की आपूर्ति कम होने और काला बाजार में कीमतें आसमान छू रही हैं, ऐसे में बिहार के सैकड़ों प्रवासी मजदूर खाना पकाने के ईंधन पर अपनी पहले से ही कम कमाई को खर्च करने के बजाय घर लौटने का विकल्प चुन रहे हैं।

दोपहर 12:30 बजे के कुछ ही देर बाद नई दिल्ली से आने वाली मगध एक्सप्रेस पटना जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर 1 पर गर्मी की तेज धूप में धीरे-धीरे स्टेशन पर पहुंची। पसीने से तरबतर यात्री अपने बैग और सामान पकड़े हुए डिब्बों से बाहर निकले, उनके चेहरे पर पिछली शाम राजधानी में शुरू हुई यात्रा की थकान साफ ​​झलक रही थी।

उनमें पुनपुन के 32 साल के राजेश पासवान भी शामिल थे। वह पिछले आठ सालों से दिल्ली में दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम कर रहे हैं। एक कोच के दरवाजे पर खड़े पासवान ने अपने तीन साल के बेटे को एक हाथ से थामे रखा था। दूसरे हाथ में कपड़ों और बर्तनों से भरा एक पुराना सा थैला था। एक छोटा सा बैग उनकी पीठ पर भारी पड़ रहा था। उनकी पत्नी, बच्चे को लेने के लिए मुड़ीं और पासवान ने अपने कंधे पर बैग को ठीक किया और प्लेटफॉर्म पर कूद गए।

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उन्होंने माथे पर हाथ फेरते हुए इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “हम यहां से इसलिए चले गए क्योंकि यहां पेट्रोल नहीं है।” उन्होंने आगे कहा, “दिल्ली में, एक छोटा सिलेंडर जो पहले 10-12 दिन चलता था, अब सड़क पर 300-350 रुपये प्रति किलो बिकता है। अच्छे दिन में मेरी कमाई 600-650 रुपये होती है। किराया, खाना और घर पैसे भेजने के बाद कुछ नहीं बचता। यहां कम से कम हम गांव से लकड़ी या गोबर के उपले लाकर चूल्हा तो जला सकते हैं।”

पासवान की कहानी पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्मों पर बार-बार दोहराई जाती है। प्लेटफार्म नंबर 2 पर, नई दिल्ली-पटना स्पेशल फेयर समर स्पेशल ट्रेन से यात्रियों का एक और बड़ा समूह उतरा। लगभग 25 साल की उम्र के दो युवक, अमित कुमार और उनका छोटा भाई संदीप, दोनों जहानाबाद जिले के रहने वाले, प्लेटफार्म को एग्जिट गेट से जोड़ने वाले ढलान वाले रैंप से नीचे उतरे। दोनों ने एक कंधे पर एक बड़ा बोरा टांग रखा था और दूसरे हाथ में छोटे-छोटे बंडल पकड़े हुए थे।

कोविड-19 महामारी के कम होने के कुछ ही समय बाद वे दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। यह पहली बार था जब दोनों काम के लिए घर से बाहर निकले थे। वे दिल्ली के संगम विहार इलाके में रहते थे और उनका जीवन आसान था। दिहाड़ी मजदूरी करके इतना कमाना जिससे वे अपने माता-पिता का सहारा बन सकें और अपनी दो बहनों की शादियों के लिए पैसे बचा सकें।

पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के कारण आपूर्ति कम

अमित ने बताया, “साढ़े तीन साल तक हम दिल्ली में 4000-5,000 रुपये प्रति माह में किसी तरह गुजारा करते रहे, घर पैसे भेजने के बाद।” उन्होंने आगे कहा, “हम चार-पांच लोगों के साथ एक कमरे में रहते थे और खाना बनाने के लिए एक छोटे से गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते थे, जिसे हम हर पखवाड़े भरवाते थे। अब 5 किलो के लिए 700-800 रुपये लगते हैं और वह भी मिलना मुश्किल है। विक्रेता कहते हैं कि पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के कारण आपूर्ति कम है। हमने सोचा कि गैस बेचने वाले को अपनी आधी कमाई भेजने के बजाय वापस आकर घर के पास जो भी काम मिले, उसे ढूंढना बेहतर होगा।”

घर पर लकड़ी की आंच पर रोटी-सब्जी खा ली जाए- मनोज

रेलवे स्टेशन पर बरह के रहने वाले 28 साल के मनोज कुमार भी मौजूद थे, जो गाजियाबाद से श्रमजीवी एक्सप्रेस से रात भर की यात्रा के बाद सुबह करीब 7:30 बजे पहुंचे थे। पेशे से राजमिस्त्री मनोज ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के आसपास के निर्माण स्थलों पर लगभग चार साल काम किया है। उन्होंने बताया, “गाजियाबाद में बस्ती में चार परिवार एक ही सिलेंडर इस्तेमाल करते थे। पिछले महीने उसी 14 किलो के सिलेंडर की कीमत बहुत बढ़ गई और तब भी कई लोगों को काला बाजार से सिलेंडर खरीदना पड़ा, जिसमें कभी-कभी दुगनी कीमत चुकानी पड़ती थी। पूरे महीने काम की कोई गारंटी नहीं होती और मेरी लगभग 500 रुपये की मजदूरी से पेट्रोल का खर्च पूरा नहीं हो पाता। शहर में भूखे रहने से बेहतर है कि घर पर लकड़ी की आंच पर रोटी-सब्जी खा ली जाए।”

पास ही में सुनील यादव जमीन पर बिछी अपनी पॉलीथीन की चादर समेट रहे थे। उन्होंने थकी हुई मुस्कान के साथ कहा, “मैं आधी रात के आसपास यहां पहुंचा, लेकिन उस समय मुझे अपने गांव जाने के लिए कोई साधन नहीं मिला। इसलिए, मैं कल रात यहीं सोया।” अब वे अपना सामान समेट रहे हैं और आगे की बस से मुजफ्फरपुर जाने की तैयारी कर रहे हैं।

35 साल के पेंटर ने अपने वर्कप्लेस पर खाना पकाने के लिए ईंधन जुटाने के संघर्ष को याद करते हुए कहा, “गैस सिलेंडर भरवाने के लिए हम घंटों इधर-उधर भटकते थे, फिर भी कुछ नहीं मिलता था। पेंटर और मजदूर जो छोटे सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, वे अब कुछ जगहों पर 400 रुपये प्रति किलो बिक रहे हैं। मैं 500-550 रुपये कमाता हूं, घर पैसे कैसे भेजूं और खाना भी कैसे जुटाऊं? गांव में मेरी पत्नी चूल्हे पर खाना बनाती है। काम धीमा है, लेकिन कम से कम भूखे तो नहीं रहेंगे।”

केवल मजदूर ही नहीं

लौटने वाले केवल मजदूर ही नहीं हैं। नई दिल्ली से संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस सुबह 6:30 बजे के कुछ ही देर बाद पहुंची थी और पटना के ग्रामीण इलाके से आए 24 साल के अभिषेक रंजन तब से अपने दोस्त का इंतजार कर रहे हैं। वह पिछले 18 महीनों से पुराने राजिंदर नगर के पास एक भीड़भाड़ वाले पेइंग गेस्ट हाउस में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने बताया, “हममें से ज्यादातर लोग मेस में रहते थे, जहां रसोइया कमर्शियल सिलेंडर इस्तेमाल करता था। जब सिलेंडर महंगे और कम मिलने लगे, तो दो महीनों में मेस का किराया लगभग 40% बढ़ गया। हम पढ़ाई से ज्यादा समय गैस ढूंढने में बिता रहे थे। वहां रहना बेकार था। अब मैं घर से ही तैयारी जारी रखूंगा। कम से कम घर की रसोई में रियायती गैस या जरूरत पड़ने पर लकड़ी तो चलती है।”

प्लेटफार्म और स्टेशन के बाहर लौटे एक दर्जन यात्रियों ने एक बात उजागर की, इनमें से ज्यादातर के पास दिल्ली या अन्य शहरों में आधिकारिक घरेलू एलपीजी कनेक्शन नहीं थे, क्योंकि उनकी नौकरियां अस्थायी थीं और उनके पते अक्सर बदलते रहते थे। कनेक्शन न होने के कारण, वे छोटे, अनियमित गैस सिलेंडरों पर निर्भर थे जिन्हें स्थानीय विक्रेताओं द्वारा भरा जाता था और जिनकी कीमतें प्रतिदिन घटती-बढ़ती रहती थीं। आधिकारिक 14.2 किलोग्राम के घरेलू सिलेंडर, उन लोगों की पहुंच से बाहर थे जिनके पास जरूरी डॉक्यूमेंट नहीं थे।

ऑनलाइन बुकिंग में तेजी से बढ़ोतरी हुई- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

इस बीच, केंद्र सरकार का कहना है कि व्यापक स्तर पर किसी प्रकार की कमी नहीं है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि मौजूदा भू-राजनीतिक स्थिति के कारण आपूर्ति प्रभावित हुई है, लेकिन किसी भी वितरक के पास सिलेंडर खत्म नहीं हुए हैं। मंत्रालय ने बताया कि ऑनलाइन बुकिंग में तेजी से बढ़ोतरी हुई है और डिलीवरी ऑथेंटिकेशन उपायों को मजबूत किया गया है, जिसके तहत बुधवार को देशभर में 55 लाख से ज्यादा घरेलू सिलेंडर वितरित किए गए। अधिकारियों ने नागरिकों से घबराहट में खरीदारी न करने का आग्रह किया।

लेकिन पटना जंक्शन पर आने वाले कामगारों के लिए तात्कालिक वास्तविकता कहीं ज्यादा कठिन है। जब राजेश पासवान ने स्टेशन के निकास द्वार के पास अपने परिवार को इकट्ठा किया और पुनपुन जाने वाली स्थानीय बस में चढ़ने की तैयारी की, तो उन्होंने कई लोगों के सामने आने वाले विकल्प को संक्षेप में बताया, “दिल्ली में काम तो मिलता है, लेकिन यहां एक साधारण भोजन बनाना भी असंभव हो गया है। घर पर हम भले ही कम कमाएं, लेकिन हमें भोजन और ईंधन के बीच चुनाव नहीं करना पड़ेगा।”

नोएडा में गैस के लिए कतार में खड़े लोग

पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के कारण देश के कई हिस्सों में एलपीजी की कमी देखने को मिल रही है। लोगों की शिकायतों के बावजूद सरकार ने बार-बार दावा किया है कि ऑनलाइन बुकिंग करने वालों को कुछ दिनों बाद उनके सिलेंडर मिल रहे हैं। वहीं, दूसरी ओर गैस उपभोक्ता बुकिंग के बावजूद कई दिनों तक गैस सिलेंडर न मिलने की शिकायत कर रहे हैं। पढ़ें पूरी खबर…