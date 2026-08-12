दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक अनिल झा पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया पर सोमवार को एक कथित वीडियो वायरल हुआ जिसमें वह दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए आवेदन करने वाली महिलाओं के समर्थन पत्र (एंडोर्समेंट लेटर) पर बनियान और बॉक्सर पहनकर हस्ताक्षर करते नजर आ रहे हैं।

दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत आवेदन करने वाली महिलाओं के लिए अपने सांसद (MP) और विधायक (MLA) से समर्थन पत्र पर हस्ताक्षर करवाना अनिवार्य है। कथित वीडियो में किराड़ी से विधायक अनिल झा कुर्सी पर पैर मोड़कर बैठे हुए आवेदन पत्रों पर हस्ताक्षर करते दिखाई दे रहे हैं।

CM रेखा गुप्ता ने क्या कहा?

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को विधानसभा में इस मुद्दे को उठाते हुए अनिल झा की आलोचना की। उन्होंने कहा, ”भाई, महिलाएं आपसे हस्ताक्षर कराने आ रही हैं, उनका तो सम्मान कीजिए… कम से कम ढंग के कपड़े तो पहन लीजिए।”

उन्होंने आगे कहा, ”क्या हम आपसे हस्ताक्षर करवाना बंद कर दें? दिल्ली की महिलाएं आपसे सवाल पूछ रही हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। एक विधायक को इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए।”

मुख्यमंत्री ने अनिल झा के ‘अशोभनीय व्यवहार’ का हवाला देते हुए उन्हें विधानसभा से निलंबित करने की भी मांग की।

अनिल झा का जवाब

मुख्यमंत्री के आरोपों का जवाब देते हुए अनिल झा ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के कार्यकर्ता भी हाफ पैंट पहनते हैं।

उन्होंने कहा, ”आरएसएस के कार्यकर्ता हाफ पैंट पहनते हैं। क्या आपको वह आपत्तिजनक लगता है? महात्मा गांधी ने भी आजादी की लड़ाई के दौरान धोती पहनी थी। मैं एक गरीब इलाके का विधायक हूं। मुझे लोगों को यह बताने की जरूरत नहीं कि मैं गरीब हूं, मुझे उसी तरह रहना है जैसे मेरा क्षेत्र है।”

‘आपत्तिजनक इशारा’ करने का भी आरोप

रेखा गुप्ता ने यह भी आरोप लगाया कि विधानसभा में उनके भाषण के दौरान अनिल झा ने आपत्तिजनक इशारा किया। उन्होंने कहा कि इस वजह से उनकी विधानसभा सदस्यता भी रद्द की जानी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वह अनिल झा के कथित अशोभनीय व्यवहार को लेकर उनके खिलाफ औपचारिक शिकायत भी दर्ज कराएंगी।

अनिल झा पहले भाजपा में थे। पिछले वर्ष उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थामा था और 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में किराड़ी सीट से विधायक चुने गए।

दिल्ली लक्ष्मी योजना की शर्तों से परेशान कई महिलाएं

दिल्ली के उत्तर-पश्चिम जिले की शालीमार बाग विधानसभा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का निर्वाचन क्षेत्र है। यहां घुसते ही पेड़ों और बिजली के खंभों पर मुख्यमंत्री के जन्मदिन, तीज और स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं वाले होर्डिंग और पोस्टर नजर आते हैं। ये पोस्टर विभिन्न नेताओं, नगर निगम पार्षदों और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) की ओर से लगाए गए हैं।

पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में लंबे समय तक नगर निगम पार्षद और पूर्व छात्र नेता रहीं रेखा गुप्ता ने करीब 30 हजार वोटों के अंतर से शालीमार बाग सीट जीती थी। इसी चुनाव में बीजेपी ने दो दशक से अधिक समय बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी की थी।