Assembly Elections 2026 (Vidhan Sabha Chunav) Assam, Kerala, Puducherry LIVE Updates: असम, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष वोटिंग के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। इस चरण में असम की 126 सीटों, केरल की 140 सीटों और पुडुचेरी की 30 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। तमिलनाडु में 23 अप्रैल को और पश्चिम बंगाल में 23 व 29 अप्रैल को मतदान होगा, जबकि नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे। केरल में करीब 2.7 करोड़ मतदाता 140 सीटों पर 883 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। राज्य में 30 हजार से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं और करीब 1.46 लाख पोलिंग कर्मी तैनात किए गए हैं, ताकि मतदान सुचारू रूप से कराया जा सके।

असम में 2.5 करोड़ से अधिक मतदाता 722 उम्मीदवारों के लिए वोट डाल रहे हैं, जहां व्यापक सुरक्षा इंतजाम के साथ हजारों मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था भी की गई है। वहीं पुडुचेरी में 10 लाख से ज्यादा मतदाता 30 सीटों के लिए मतदान कर रहे हैं, जहां 1,099 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें से 200 से ज्यादा संवेदनशील श्रेणी में हैं। तीनों राज्यों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और बड़ी संख्या में सुरक्षाबल व चुनावकर्मी तैनात हैं, ताकि वोटिंग पूरी तरह शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सके।

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