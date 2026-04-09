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Assembly Elections 2026 (Vidhan Sabha Chunav) Assam, Kerala, Puducherry LIVE Updates: असम, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष वोटिंग के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। इस चरण में असम की 126 सीटों, केरल की 140 सीटों और पुडुचेरी की 30 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। तमिलनाडु में 23 अप्रैल को और पश्चिम बंगाल में 23 व 29 अप्रैल को मतदान होगा, जबकि नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे। केरल में करीब 2.7 करोड़ मतदाता 140 सीटों पर 883 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। राज्य में 30 हजार से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं और करीब 1.46 लाख पोलिंग कर्मी तैनात किए गए हैं, ताकि मतदान सुचारू रूप से कराया जा सके।

असम में 2.5 करोड़ से अधिक मतदाता 722 उम्मीदवारों के लिए वोट डाल रहे हैं, जहां व्यापक सुरक्षा इंतजाम के साथ हजारों मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था भी की गई है। वहीं पुडुचेरी में 10 लाख से ज्यादा मतदाता 30 सीटों के लिए मतदान कर रहे हैं, जहां 1,099 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें से 200 से ज्यादा संवेदनशील श्रेणी में हैं। तीनों राज्यों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और बड़ी संख्या में सुरक्षाबल व चुनावकर्मी तैनात हैं, ताकि वोटिंग पूरी तरह शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सके।

Live Updates
07:52 (IST) 9 Apr 2026

केरल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का दावा- चुनाव 2026 में

केरल चुनाव 2026 में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पेरावूर उम्मीदवार सन्नी जोसेफ ने दावा किया कि UDF को बहुमत मिलेगा और 100 से अधिक सीटें जीतेंगे। उन्होंने मतदाताओं से सही मतदान की अपील की और कहा कि मुख्यमंत्री का फैसला हाईकमान से सलाह के बाद होगा।

https://twitter.com/ANI/status/2042064296444882966

07:24 (IST) 9 Apr 2026

केरल में कांग्रेस उम्मीदवार वीडी सतीसन ने डाला वोट

केरल के एलओपी और परवूर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार वीडी सतीसन ने एर्नाकुलम के केसरी सरकारी कला और विज्ञान कॉलेज में मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला।

https://twitter.com/ANI/status/2042056848803819565

07:09 (IST) 9 Apr 2026

मतदान से पहले मॉक पोलिंग हुई, सब कुछ सही मिलने पर मतदान शुरू

असम के मोरीगांव पोलिंग स्टेशन 177 की पीठासीन अधिकारी डॉ. गार्गी फुकन कहती हैं, "हमने मॉक पोलिंग शुरू की थी, और अब यह पूरी हो चुकी है... हम यहां सुबह 7 बजे मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है। हमारे पास यहां 792 (मतदाता) हैं... यहां पुलिस से लेकर BLO और माइक्रो ऑब्जर्वर तक, सभी कर्मचारी महिलाएं हैं। सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है... उम्मीद है कि सब ठीक रहेगा... मैं सभी मतदाताओं से अपील करती हूं कि वे बाहर निकलें और मतदान करें...।"

07:02 (IST) 9 Apr 2026
पहले मतदान के लिए असम में सुबह से ही पहुंचने लगे वोटर

असम की राजधानी दिसपुर में मतदान के लिए सुबह से ही लोग पहुंचने लगे। कई बुजुर्ग लोग भी पहले मतदान के लिए मतदान केंद्र पर पहुंच गए। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हो गया।