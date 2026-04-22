Bengal, Tamil Nadu Assembly Election 2026 Date Time Live Updates: पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में शुक्रवार को मतदान होना है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग होगी, वहीं तमिलनाडु में सभी 234 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। बंगाल में पहले चरण में कई दिग्गजों की किस्मत तय होनी है। शुभेंदु अधिकारी से लेकर अधिरंजन चौधरी तक के नाम शामिल हैं।

चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बंगाल में ट्रिब्यूनल की ओर से तैयार पूरक मतदाता सूची जारी की है. इस सूची में नए नाम जोड़े गए हैं और कुछ नाम हटे हैं। जिन वोटरों के नाम सूची में बरकरार हैं, वे 23 अप्रैल को होने वाले पहले चरण के मतदान में हिस्सा ले पाएंगे।

तमिलनाडु में भी वोटिंग को लेकर कड़ी सुरक्षा है। 75 हजार से ज्यादा बूथों पर सुरक्षाबल तैनात हैं। हर बूथ पर माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती भी हुई है। ये माइक्रो ऑब्जर्वर मतदान प्रक्रिया की रियल टाइम निगरानी करेंगे और किसी भी अनियमितता की तुरंत रिपोर्ट देंगे। चुनाव की हर खबर जानने के लिए जनसत्ता के लाइव ब्लॉग का रुख करें

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