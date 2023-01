Polling Station की फेक वीडियो इस बार नहीं हो पाएंगी वायरल, चुनाव आयोग ने निकाला यह तरीका

Assembly Election 2023: मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि अब जो भी कंपार्टमेंट सेट किए जाएंगे, उसमें स्टिकर के रूप में असेंबली नंबर भी लिखा रहेगा।

Assembly Election 2023: मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) राजीव कुमार (Rajiv Kumar)। (फोटो सोर्स: ANI)

