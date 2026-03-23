पंजाब के गुरुदासपुर में दो सेना जवानों के बुजुर्ग माता-पिता से मारपीट के मामले में आखिरकार चार दिनों बाद प्राथमिकी दर्ज की गई। पैराशूट रेजिमेंट की स्पेशल फोर्सेज बटालियन में सेवारत और जम्मू-कश्मीर में तैनात जवान को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करवाने के लिए चार दिनों तक दर-दर भटकना पड़ा। उनका भाई भी स्पेशल फोर्सेज में जवान है और असम में तैनात है।

18 मार्च को, दो आर्मी जवानों के पिता करतार चंद ने कहनुवान के एसएचओ इंस्पेक्टर गुरनाम सिंह को एक शिकायत सौंपी। इस शिकायत में उन्होंने अपने और अपनी पत्नी पर हुए हमले का ब्योरा दिया और पुलिस से प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया। फिलहाल पति-पत्नी, हमले में लगी चोटों के इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों में भर्ती हैं।

सेना के अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में सेना के वरिष्ठ अधिकारियों को गुरदासपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) आदित्य से बार-बार अनुरोध करना पड़ा। तब कहीं जाकर मामले में प्राथमिकी दर्ज हो पाई।

संपर्क किए जाने पर SSP आदित्य ने बताया कि रविवार को DSP (ग्रामीण) ने इस मामले की दोबारा जांच की। उन्होंने कहा, “इसके आधार पर, कहनुवान पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी संख्या 35, दिनांक 22.03.26, भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2), 118(1), 3(5) के तहत दर्ज कर ली गई है। पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई के बारे में सेना के जवान के परिवार को सूचित किया जा रहा है।”

इससे पहले, सेना के एक अधिकारी ने पहचान गुप्त रखने की शर्त पर बताया था, “कहनूवान के SHO, इलाके के कुछ AAP नेताओं के प्रभाव में आकर इस मामले में कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से, वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क करने के बाद, हम माता-पिता के बयान पुलिस में दर्ज करवा पाए। अब एसएचओ की तरफ से शिकायत में से एक व्यक्ति का नाम हटाने का दबाव डाला जा रहा है।”

आर्मी जवानों के परिजन भी सुरक्षित नहीं

इधर, इस पूरे मामले में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और X पर एक पोस्ट में सेना के जवानों की दुर्दशा को उजागर किया। उन्होंने लिखा, “पैराशूट रेजिमेंट की स्पेशल फोर्सेज का एक जवान, जो जम्मू कश्मीर में तैनात है, प्राथमिकी दर्ज करवाने के लिए दर-दर भटक रहा है। उनके माता-पिता पर, जो बुजुर्ग हैं, कादियां विधानसभा क्षेत्र के किरी अफगाना गांव में कुछ गुंडों ने बेरहमी से हमला किया था।”

उन्होंने कहा, “मुझे इस बारे में उसकी रेजिमेंट के कैप्टन ने जानकारी दी थी। मैंने एसएसपी गुरदासपुर के सामने यह मामला उठाया, फिर भी 24 घंटे बीत जाने के बाद भी, एसएचओ कहनुवान कार्रवाई करने से लगातार इनकार कर रहे हैं, जो साफ तौर पर AAP नेताओं के दबाव में किया जा रहा है। जिस बुजुर्ग दंपति पर हमला हुआ, उनके दोनों बेटे सेना में देश की सेवा कर रहे हैं – एक जम्मू कश्मीर में और दूसरा असम में। क्या देश की सेवा करने का यही इनाम है? CM भगवंत मान के राज में, पंजाब में कानून-व्यवस्था की यही कड़वी सच्चाई है।”

‘द इंडियन एक्सप्रेस’ से बात करते हुए बाजवा, जिनके विधानसभा क्षेत्र में सेना के जवानों का यह गांव आता है, ने कहा कि उन्होंने गुरदासपुर के पुलिस अधीक्षक से बात की और प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की।

बाजवा ने कहा, “मुझे उस बटालियन के सेवारत और सेवानिवृत्त, दोनों तरह के सेना अधिकारियों के फोन आए हैं, जिसमें इस जोड़े का एक बेटा सेवा कर रहा है। मैंने जिला पुलिस के सामने यह मामला उठाया है। यह बेहद अफसोस की बात है कि पंजाब में सेना के जवानों के परिवार वाले भी सुरक्षित नहीं हैं और उन्हें पुलिस से न्याय नहीं मिल पा रहा है।”

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पंजाब स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के एक अधिकारी की आत्महत्या के बाद अमृतसर पुलिस ने शनिवार रात पंजाब के पूर्व परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर, उनके पिता सुखदेव सिंह भुल्लर और उनके पीए दिलबाग सिंह (उर्फ बागा) के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। जिला प्रबंधक के पद पर काम कर रहे गगनदीप सिंह रंधावा ने आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि तरन तारन के पट्टी और खेमकरण इलाकों में गोदाम बनाने के ठेकों को लेकर उन्हें कई महीनों से मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा था, उनके साथ मारपीट भी हुई थी और उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही थीं। पूरी खबर पढ़ें…