असम के गोलपाड़ा जिले में शनिवार को एक मुस्लिम महिला और उसके नाबालिग बेटे को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि छात्र अपनी मां द्वारा तैयार किया गया गोमांस (बीफ) से बना खाना टिफिन में स्कूल लेकर आया था और उसने अपने दो हिंदू सहपाठियों पर उसे खाने का दबाव बनाने की कोशिश की।

पुलिस के अनुसार, मां-बेटे के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इनमें आपराधिक साजिश, गलत तरीके से रोकना, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण मंशा तथा सामूहिक रूप से आपराधिक कृत्य करने से संबंधित आरोप शामिल हैं।

हिंदू छात्रों को बीफ खाने की पेशकश

पुलिस ने बताया कि कथित घटना के समय गिरफ्तार छात्र के साथ चार अन्य मुस्लिम छात्र भी मौजूद थे। आरोप है कि इन सभी ने मिलकर दो हिंदू छात्रों को बीफ खाने की पेशकश की थी।

अधिकारियों के मुताबिक, चार अन्य छात्रों से कृष्णाई पुलिस थाने में पूछताछ की जा रही है। वहीं गिरफ्तार नाबालिग छात्र और उसकी मां नूर साहिदा बेगम को स्थानीय अदालत में पेश किया गया। यह घटना शुक्रवार को हाब्राघाट हायर सेकेंडरी स्कूल में हुई थी, जबकि मामला शनिवार सुबह सामने आया। इसके बाद दोनों हिंदू छात्रों के परिवारों ने कृष्णाई पुलिस थाने में प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराई।

पुलिस ने स्कूल का दौरा किया

कृष्णाई गोलपाड़ा जिले का एक ऐसा इलाका है जहां मुस्लिम आबादी अधिक है, हालांकि हिंदू समुदाय की भी उल्लेखनीय उपस्थिति है। घटना के बाद सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील माने जाने वाले इस जिले में तनाव का माहौल बन गया। स्थिति को देखते हुए शनिवार को गोलपाड़ा के जिला आयुक्त और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) ने स्कूल का दौरा किया और हालात का जायजा लिया।

पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है।