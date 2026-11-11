असम की राजधानी गुवाहाटी से करीब 30 किलोमीटर दूर कामरूप जिले में मंगलवार की सुबह एक ट्रेन हादसा हुआ है। जिले के डिगारू रेलवे स्टेशन के पास एक पैसेंजर ट्रेन के 6 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। रेलवे के अधिकारियों की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, डिगारू रेलवे स्टेशन पर कोलकाता-सैरंग एक्सप्रेस के 6 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। शुरुआती जानकारी के आधार पर इस हादसे में अभी तक कोई घायल नहीं है।

CPRO नॉर्थईस्ट फ्रंटियर रेलवे की ओर से न्यूज एजेंसी ANI को दी गई जानकारी के मुताबिक, हादसा मंगलवार सुबह 7 बजे के करीब हुआ, जब ट्रेन संख्या 13125 कोलकाता – सैरंग एक्सप्रेस के 6 डिब्बे पटरी से उतर गए। अधिकारियों ने बताया है कि सभी यात्री सुरक्षित है।

लोको पायलट की गलती की वजह से हुआ हादसा?

अधिकारियों ने बताया है कि यह हादसा उस वक्त हुआ जब डिगारू रेलवे स्टेशन पर दूसरी ट्रेन को पहले लाने के लिए रिसीव किया जा रहा था। उसी वक्त कोलकाता-सैरंग एक्सप्रेस ट्रेन के लोको पायलट का स्पीड पर कंट्रोल नहीं रहा और ट्रेन पटरी से उतर गई। अधिकारियों ने बताया है कि सभी यात्री सुरक्षित हैं और किसी को कोई चोट नहीं आई है। यात्रियों को दूसरी ट्रेन से उनके डेस्टिनेशन तक ले जाया जा रहा है। राहत और बचाव का काम तुरंत शुरू कर दिया गया है।

मौके पर अधिकारी पहुंचे

नॉर्थईस्ट फ्रंटियर रेलवे के CPRO कपिंजल किशोर शर्मा ने ANI को बताया है कि हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। वहीं इस रेल हादसे की सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन तुरंत सक्रिय हो गया। घटनास्थल पर राहत एवं बचाव दलों को भेज दिया गया है। हमारी प्राथमिकता यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने की है।