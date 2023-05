तीन महीने में करना होगा वजन कम… फिट नहीं हुए तो सीधे रिटायर, DGP के फरमान से असम पुलिस में हड़कंप

असम पुलिस में जल्द ही सभी ऑफिसर्स एकदम फिट होने वाले हैं। जिन भी पुलिसकर्मियों का वजन ज्यादा है, उन्हें तीन महीने का अल्टीमेटम दे दिया गया है.

असल पुलिस के लिए नया फरमान

असम पुलिस में जल्द ही सभी ऑफिसर्स एकदम फिट होने वाले हैं। जिन भी पुलिसकर्मियों का वजन ज्यादा है, उन्हें तीन महीने का अल्टीमेटम दे दिया गया है. जोर देकर कहा गया है कि अगर वजन कम नहीं हुआ तो सीधे रिटायर कर दिया जाएगा। ये बात असम डीजीपी जी.पी. सिंह ने कही है जो चाहते हैं कि राज्य की पुलिसफोर्स पूरी तरह मुस्तैद रहे और सिर्फ उन्हीं ऑफिसर्स को रखा जाए जो पूरी तरह फिट रहें। अनफिट अधिकारियों पर गिरेगी गाज बताया जा रहा है कि असम पुलिस अब से मोटे पुलिसकर्मियों की एक लिस्ट बनाने जा रही है। उनका बॉडी मास इंडेक्स (BMI) भी चेक किया जाएगा। बड़ी बात ये है कि जिन भी पुलिसकर्मियों का वजन ज्यादा रहा, उन्हें तीन महीने के अंतर में उसे घटाना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उस स्थिति में VRS दिलवा दिया जाएगा, यानी कि समय से पहले रिटायरमेंट। इस बारे में असम डीजीपी ने एक ट्वीट भी किया है। समय से पहले रिटायर करने की तैयारी उस ट्वीट में लिखा है कि हम असम पुलिस में सभी ऑफिसर्स को 15 अगस्त तक का समय देने वाले हैं, उसके बाद अगले 15 दिनों में उनका BMI चेक किया जाएगा। जिनका भी वजन जरूरत से ज्यादा रहेगा, उन्हें अगले तीन महीने वजन कम करने के लिए दिए जाएंगे। जो लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएंगे, उन्हें VRS लेना पड़ेगा, सिर्फ किसी की अगर मेडिकल कंडीशन रहेगी, उन्हें ही रियायत दी जाएगी। इससे पहले कई दूसरे राज्यों में भी समय-समय पर ऐसे सख्त फरमान देखे गए हैं।

पढें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram