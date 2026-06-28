असम पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने कहा कि तिनसुकिया जिले में यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (इंडिपेंडेंट) के दो हथियारबंद कैडर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने ‘बड़े पैमाने पर होने वाले आतंकी हमले’ को टाल दिया गया है। पुलिस ने शुक्रवार को तिनसुकिया जिले के जगुन में गिरफ्तार किए गए दो लोगों की पहचान खुद को ‘सेकंड लेफ्टिनेंट’ बताने वाले 27 वर्षीय हुमेनज्योति बरुआ और 30 वर्षीय पापू मोरन के तौर पर की है। दोनों तिनसुकिया जिले के रहने वाले हैं।

तिनसुकिया के SSP मयंक कुमार ने कहा कि दोनों को पुलिस ने सेंट्रल एजेंसियों और सिक्योरिटी फोर्स की मदद से एक ऑपरेशन में गिरफ्तार किया।SSP मयंक कुमार ने कहा, “शुरुआती जांच में एक बहुत खतरनाक बात सामने आई है कि उन्हें ULFA (I) ने तिनसुकिया आकर अंधाधुंध फायरिंग करने और शहर में बेगुनाह लोगों को मारने का काम दिया था। यहां आतंकी हमला करने का काम किया ताकि पूरे इलाके में डर का माहौल बन जाए। प्लान किया गया तरीका इस इलाके को अस्थिर करने के लिए बाहरी लोगों के असर का इशारा करता है।”

AK-56 राइफल जब्त

पुलिस ने बताया कि उनके पास से दो AK-56 राइफल, 172 राउंड AK एम्युनिशन और दो हैंड ग्रेनेड ज़ब्त किए गए। बरामद दूसरी चीज़ों में खाने का सामान शामिल था, जिसके बारे में पुलिस ने कहा कि यह जंगल में लंबे समय तक रहने के लिए था। बैकपैक और कैश मनी समेत दूसरे जंग जैसे सामान शामिल थे।

एसएसपी मयंक कुमार ने कहा कि पुलिस को पता चला है कि ये दोनों हाल के सालों में इस इलाके में ULFA (I) के कई हमलों में शामिल थे, जिसमें इस साल मार्च में जगुन में एक पुलिस कमांडो पोस्ट पर हमला भी शामिल है। इसमें चार पुलिसवाले मारे गए थे और तिनसुकिया जिले के काकोपाथर में एक आर्मी कैंप पर हमला भी शामिल है, जिसमें तीन लोग घायल हो गए थे।

शांति समझौते पर हो चुका है हस्ताक्षर

ULFA के बातचीत के समर्थक गुट ने 29 दिसंबर, 2023 को केंद्र और राज्य सरकारों के साथ एक तीन-तरफ़ा शांति समझौते पर साइन किए। हालांकि म्यांमार से काम करने वाला परेश बरुआ के नेतृत्व वाला ULFA-I गुट असम की सॉवरेनिटी पर चर्चा किए बिना बातचीत का विरोध कर रहा है।

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असम के कछार जिले में भारत-बांग्लादेश सीमा से जुड़ा एक मामला मंगलवार को चर्चा का विषय बन गया। जिले के एक सीमावर्ती गांव के रहने वाले युवक के अचानक गायब होने से इलाके में चिंता और तनाव का माहौल बन गया। पढ़ें पूरी खबर