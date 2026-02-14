प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी और नॉर्थ गुवाहाटी को जोड़ने वाले कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया। इसके बाद पीएम मोदी ने विशाल जनसभा को संबोधित किया है। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की तारीफ की और कहा कि हमारा विश्वास संगठन में है।

नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए अष्ठलक्ष्मी- पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा कि अभी कुछ दिन पहले ही देश का बजट आया है और बजट के बाद असम का और नार्थईस्ट का मेरा ये पहला दौरा है। उन्होंने कहा कि जिस नार्थईस्ट को कांग्रेस ने हमेशा नजरअंदाज किया, हम उस नार्थईस्ट की भक्तिभाव से सेवा कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, “नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए अष्ठलक्ष्मी है। इस वर्ष का बजट अष्टलक्ष्मी के लिए BJP-NDA के vision को और मजबूती देने वाला है। कांग्रेस के समय असम को टैक्स के हिस्से के रूप में सिर्फ 10 हजार करोड़ रुपये मिलते थे। अब भाजपा सरकार में असम को कांग्रेस सरकार के मुकाबले 5 गुना ज्यादा रुपये मिल रहे हैं। अगर पिछले 11 वर्ष की बात करें तो असम को तमाम विकास परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार से 5.50 लाख करोड़ रुपये से अधिक मिले हैं। बजट में बहुत अधिक फोकस नार्थईस्ट को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने पर है।”

पीएम मोदी ने आगे कहा, “इस बार असम को टैक्स की हिस्सेदारी के रूप में लगभग 50 हजार करोड़ रुपये मिलने वाले हैं। कांग्रेस के समय असम को कैसे पाई-पाई के लिए तरसा कर रखा जाता था। वो आपको भलीभांति याद होगा। इस साल के बजट में नार्थईस्ट की कनेक्टिविटी को और अधिक मजबूती देने का काम किया गया है। कनेक्टिविटी बढ़ती है, तो रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। इसलिए असम हाइवे और अन्य रोड प्रोजेक्ट्स के लिए करीब हजारों करोड़ रुपये देना तय हुआ है।”

असम में टूरिज्म का होगा विस्तार- पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा कि बजट में जो घोषणा हुई है, उससे असम में टूरिज्म का भी विस्तार होगा। उन्होंने कहा कि अभी आपने देखा होगा कि परीक्षा पे चर्चा का कार्यक्रम गुवाहाटी में हुआ था। पीएम मोदी ने कहा कि हमने ब्रह्मपुत्र नदी में क्रूज पर विद्यार्थियों से चर्चा की थी। आने वाले समय में ब्रह्मपुत्र पर ऐसे ही रिवर टूरिज्म को और बढ़ाया जाएगा।

पुलवामा हमले का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, “आज ही पुलवामा हमले की बरसी है। मैं इस हमले में जान गंवाने वाले मां भारती के वीर सपूतों को नमन करता हूं। इस आतंकी हमले के बाद भारत ने जिस तरह आतंकियों को सजा दी, वो पूरी दुनिया ने देखा है। अभी आपने भारत की ये शक्ति Operation Sindoor में भी देखी है। लेकिन, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या कभी कांग्रेस में देशहित के लिए इतनी हिम्मत के साथ फैसले करने की ताकत थी क्या? वो ज्यादा से ज्यादा बयान दे सकते हैं।” पढ़ें पीएम नरेंद्र मोदी ने दी तारिक रहमान को बधाई