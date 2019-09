असम में NRC की अंतिम लिस्ट शनिवार को जारी हो गई। 19 लाख लोग इस लिस्ट में जगह नहीं बना पाए हैं। जो लोग एनआरसी लिस्ट में जगह नहीं बना पाए हैं, उनमें देश के पांचवे राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के परिवार वालों के भी नाम हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई ने पूर्व राष्ट्रपति के परिजनों से बात की। इस दौरान पूर्व राष्ट्रपति के भतीजे के बेटे साजिद अली अहमद ने बताया कि एनआरसी लिस्ट में हमारे परिवार के 4 लोगों के नाम नहीं हैं। हम 7 सितंबर के बाद अथॉरिटीज के पास जाएंगे और नामों को लिस्ट में शामिल कराने के लिए प्रक्रिया का पालन करेंगे।

बता दें कि फखरुद्दीन अली अहमद साल 1974 से लेकर 1977 तक देश के राष्ट्रपति पद पर रहे। देश के पांचवे राष्ट्रपति रहे फखरुद्दीन अली अहमद के भाई के परिवार के लोग एनआरसी की फाइनल लिस्ट में जगह नहीं बना पाए हैं।

इंडिया टुडे टीवी के साथ बातचीत में साजिद अली अहमद ने बताया कि मेरे दादा का नाम इकरामुद्दीन अली अहमद था और वह पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के भाई थे। मैं उनका पोता हूं। हम रोंगिया इलाके के बारभागिया गांव में रहते हैं। हम स्थानीय निवासी हैं। हमारा नाम लिस्ट में नहीं है और हम इसे लेकर चिंतित हैं। हम पूर्व राष्ट्रपति के परिवार से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन हमारा नाम लिस्ट में शामिल नहीं है।

Assam:Names of family members of 5th President of India Fakhruddin Ali Ahmed missing from #NRCList. SA Ahmed,nephew of Fakhruddin,in Kamrup says,“Names of 4 family members missing from NRC list.We’ll go to authorities after 7 Sept&follow the process to get names included in list” pic.twitter.com/lc4Acq0N2u

