Assam NRC List: सिटीजन लिस्ट में 40 लाख लोगों के नाम नहीं, गृह मंत्री ने कहा- घबराएं नहीं

Assam NRC Final Draft List Online, www.assam.gov.in, www.nrcassam.nic.in, www.assam.mygov.in: असम सरकार ने पहली अपग्रेडेड नागरिकता सूची जारी कर दी है। भारत की नागरिकता के लिए 3 करोड़ 29 लाख लोगों ने आवेदन दिये थे। इनमें से असम के नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स (NRC) में 2 करोड़ 89 लाख लोगों के नाम हैं। आज जारी सूची के मुताबिक 2 करोड़ 89 लाख लोग भारत के नागरिक हैं। लिस्ट के मुताबिक असम में रहने वाले लगभग 40 लाख लोगों के नाम आज (30 जुलाई) जारी सूची में नहीं हैं। नरजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने कहा है कि जिन लोगों के नाम इस लिस्ट में नहीं हैं, उनके नाम पर अभी विचार जारी है और दूसरी अपडेटेड सूची फिर से जारी की जाएगी।

रजिस्ट्रार जनरल शैलेष ने कहा कि जिन लोगों का नाम पहले ड्राफ्ट में था, लेकिन अंतिम ड्राफ्ट में नहीं है उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को एक पत्र दिया जाएगा और वे अपना इस सूची में अपना नाम नहीं आने के खिलाफ दावा कर सकेंगे। असम के एनआरसी को ऑर्डिनेटर ने कहा है कि ये अंतिम सूची नही है, बल्कि अंतिम ड्राफ्ट है। जिन लोगों का नाम इस ड्राफ्ट में नहीं है वो दावा कर सकते हैं और सरकार के आपत्ति जता सकता हैं। उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जिन लोगों के नाम सूची में नहीं हैं उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। ये महज ड्राफ्ट है, अंतिम सूची नहीं। राजनाथ सिंह ने कहा, “जिनका नाम लिस्ट में नहीं है…वे ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं, किसी के भी खिलाफ डराने-धमकाने वाली कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, इसलिए किसी को डरने की जरूरत नहीं है।”

Even someone whose name is not in the final list can approach the foreigners tribunal. No coercive action will be taken against anyone, hence there is no need for anyone to panic: Home Minister Rajnath Singh #NRCAssam pic.twitter.com/FID1naBChb

— ANI (@ANI) July 30, 2018