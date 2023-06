দেশমাতৃ আৰু জাতিৰ সেৱাত শীঘ্ৰেই উৎসৰ্গিত হ'ব অসম বিধানসভাৰ নতুন ভৱন



In August 2023, Assam will get its new Vidhan Sabha Complex. I inspected its progress yesterday. pic.twitter.com/caQqQpR7Jb